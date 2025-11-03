La Diputación pide a la Xunta más inversión para los municipios

Valentín González Formoso en la Cámara gallega Cedida

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, compareció este lunes 3 de noviembre en la comisión de Economía, Facenda e Orzamentos de la Cámara gallega para presentar las líneas generales de las cuentas de la Diputación para 2026, que ascienden a 256.550.000 euros, un 6,67% más con respecto a las del presente ejercicio.

González Formoso incidió durante su intervención en la necesidad de mejorar la financiación local en Galicia, recordando que la Xunta mantiene “conxelado un ano máis o Fondo Galego de Cooperación Local en 118,3 millóns de euros para os 313 concellos galegos, dos que só 42 millóns chegan á provincia da Coruña”. El responsable de la institución censuró el hecho de seguir asumiendo servicios de competencia autonómica, como los centros educativos y de atención a menores –mencionó, en este caso, el de Ferrol–, con un coste que cuantificó en más de 20 millones de euros.

Cifras

En cuanto a los presupuestos provinciales, desglosó que la mayor parte de los mismos (el 24%, 63,3 millones) se destinará a la cooperación con los Concellos. En este sentido, remarcó que el POS+2026 se consolida como el principal programa, con una inversión inicial de 88 millones de euros en 2026 –con una línea especial del POS Social de ocho millones y a la que se sumarán 22 millones más en diversas subvenciones–.

Mientras, el 13,8% (35,5 millones) irá a parar a Gasto Social e Igualdad, en el que destaca la mejora del Servizo de Axuda no Fogar o el programa de envejecimiento activo, además de las nuevas líneas de memoria democrática y derechos civiles –incluyendo excavación en fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y apoyo a entidades memorialistas–; el 12,1% (31,1 millones) a mejorar la red provincial de carreteras; el 8,3% (21,2 millones) a Educación, Juventud y Deportes; el 5,5% (14,1 millones) a los departamentos de Cultura e Lingua –la Rede Cultural contará con 2,1 millones de euros; y Medioambiente y Emergencias dispondrán del 3,2% (10,1 millones).

Formoso expuso, asimismo, que el gasto en personal se situará en el 24% del total, incluyendo las previsiones de incremento retributivo de los funcionarios.

Mientras, el presidente del organismo provincial destacó que el Plan de Emprego Local contará en 2026 con un presupuesto de 16,27 millones de euros, con líneas específicas para autónomos, pymes y emprendimiento innovador.

El responsable se refirió también a la puesta en marcha de las Casas de Acompañamento aos Maiores –la primera de ellas en As Pontes, con una partida inicial de 5,7 millones de euros–.

“A Deputación segue a ser a administración máis próxima, a que máis inviste nos Concellos e a que garante a cohesión territorial e social”, destacó Formoso, añadiendo que “con este orzamento damos un paso máis para que a provincia siga sendo o motor económico, social e cultural de Galicia”.