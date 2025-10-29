La CIG convoca huelga en el sector de la construcción el 5 de noviembre

Marcos Sánchez, secretario comarca de la Federación de Construción de la CIG Jorge Meis

La CIG convoca huelga en el sector de la construcción el próximo miércoles, 5 de diciembre, con el objetivo de promover un marco gallego de relaciones laborales tras un año “infrutuoso” de negociaciones entre el sindicato y la patronal. “Na provincia da Coruña, este paro afecta non só á construción en si, senón tamén á pintura e os derivados do cemento”, apuntó el secretario comarcal de la Federación da Construción e Madeira del sindicato nacionalista, Marcos Sánchez.

“Queremos negociar aquí, sen cadeas, todas as cuestións que teñen que ver co convenio da construción”, afirmó antes de explicar que, si bien es cierto que hay convenios provinciales, el estatal tiene “reservadas para si todas as materias de negociación. Desde a CIG cremos”, apunta Sánchez, “que a negociación colectiva, cando máis preto estea dos traballadores e traballadoras, mellor”.

El portavoz de la CIG cree que es el momento de promover un convenio gallego, pues la última modificación legal le confiere a los acuerdos provinciales más competencias y margen de maniobra, por lo que “tendo en conta que a patronal di que ten problemas para atopar traballadores, ofrecer unhas condicións laborais mellores que as actuais sería fundamental para atraer traballadores”.

Sánchez denunció el elevado número de horas extras que se hacen, superando todos los límites permitidos, y también las que no se pagan, además de la dureza del trabajo en sí. “Temos que consolidar melloras, como a que teñen en Pontevedra sobre a xornada continuada no verán”.

El miércoles, a las 12.00, habrá movilización desde el edificio administrativo de la Xunta.