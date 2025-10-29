El BNG asegura que los Orzamentos “non resolven os problemas máis graves”

Los diputados Mon Fernández y Xosé Manuel Golpe, flanqueando a Pilar Lozano, responsable comarcal J. G.

El BNG de Ferrolterra criticó ayer la propuesta de Orzamentos para 2026 por “non dar resposta aos problemas da sanidade, educación, vivenda ou infraestruturas”, aseguró la responsable comarcal, Pilar Lozano, que añadió que las cuentas “manteñen a comarca nun estado de resignación e sen proxecto de futuro”.

En esa línea abundó el diputado Mon Fernández, que contrapuso los “xogos de luces” que suponen actuaciones como “Abrir Ferrol ao mar” o la “Cidade do Deporte”, por ejemplo, “cando os servizos esenciais seguen sen cubrirse ou teñen unhas carencias insostíbeis”.

“Os Orzamentos de 2026”, añadió, “deixan sen resolver os problemas máis graves”, en referencia a ámbitos como la educación de 0 a 3 años, la protección de menores o la atención a la discapacidad, sectores en los que la precarización “alcanza cotas insoportábeis”. Para el BNG, la primera –educación de 0 a 3 años– debería desligarse de Política Social para integrarse en la Consellería de Educación e incrementar el número de plazas, además de mejorar las infraestructuras, “como podemos observar na Galiña Azul de Esteiro”. Para las otras dos –menores y atención a la discapacidad–, el diputado nacionalista reclama a la Xunta que favorezca “un marco galego” y mesas tripartitas –entidades de concierto social, sindicatos y administración–, “como xa se fai co ensino concertado”.

Más recursos para los centros educativos, tanto personales como materiales –Fernández aludió específicamente a la retirada del amianto, que tiene un horizonte temporal (2028)– y un “cambio radical” en el Servizo de Axuda no Fogar y en las residencias privadas –en la comarca hay cinco plazas por cada 100 mayores de 65, cuando tendrían que ser el doble– son otras demandas del BNG de Ferrolterra, que considera necesario “crear unha especie de Sergas, un ente galego, para a atención á dependencia”.

Precisamente la sanidad pública fue otro de los puntos que tocó Mon Fernández, recordando la “situación caótica vivida en agosto na atención primaria, sen citas na quenda de mañá en todo o mes no Fontenla Maristany, por exemplo” o “tempos de espera inconcibíbeis”.

Por su parte, el diputado Xosé Manuel Golpe incidió en la necesidad de contar con un centro tecnológico del naval e cun programa “permanente que non haxa que renovar cada tres anos” para el CEMI, entre la Xunta y la UDC. Golpe recordó que la situación en el Eume es “límite, cun descenso continuado nas cotizacións á Seguridade Social e casos como o peche de Einsa Print” que evidenciarían, aseguró, que la Xunta “non ten un plan para esta comarca”. El diputado cabanés cree más necesario que nunca un centro de I+D+i de almacenamiento y transporte de energía en As Pontes, pero denunció que los fondos para el empleo y la formación “estanse a entregar a mans privadas”.

El BNG cargó también contra la “xestión nefasta” del gobierno autonómico en las Fragas do Eume, “cun PRUX que non é o que necesitan os propietarios”. Golpe recordó las manifestaciones periódicas de los afectados y denunció el pago de “prezos irrisorios” a sus dueños.

Por último, los nacionalistas lamentaron la escasa dotación en materia de infraestructuras y movilidad, “cunha nova partida de catro millóns, a mesma que nos últimos catro anos, para a VAC que conecta co Ortegal, sen que aínda se fixera nada. E os veciños e as veciñas”, advirtió Golpe, “comezan a cansar”.