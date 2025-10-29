As Pontes, Cedeira, Ortigueira y Fene concentran el 13% de las ventas del MercaNaVila

Pago con el bono MercaNaVila Cedida

El programa MercaNaVila, diseñado por la Diputación para dinamizar el comercio en municipios de menos de 20.000 habitantes, está cosechando un notable éxito. La iniciativa ya ha superado los 2,72 millones de euros en volumen de ventas, contando con la participación de casi 1.000 establecimientos. Según los datos del organismo provincial, los municipios de As Pontes, Cedeira, Fene y Ortigueira lideran el impacto de la iniciativa en las comarcas, con más del 13% y unos 358.000 euros movilizados.

El impulso comercial en la zona está encabezado por la localidad pontesa, que registra 166.546,06 euros en ventas –el 6,12% del total provincial– a través de sus 44 locales adheridos. Le siguen Cedeira (79.834,77 euros y 23 comercios), Fene (63.049,27 euros y 28 comercios) y Ortigueira (48.564,99 euros y 14 tiendas). Otros municipios como Mugardos, Pontedeume, Cariño, Ares, Valdoviño, San Sadurniño, Neda, Moeche o Cabanas también participan activamente.

El presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, destaca que el programa “está a demostrar a forza do pequeno comercio como motor de desenvolvemento económico e social nos nosos concellos, xerando actividade, emprego e cohesión territorial. As cifras mostran que cada vez son máis os establecementos que se suman á campaña e os consumidores que usan os descontos de MercaNavila para realizar as súas compras”, aseveró.

Cabe recordar que la iniciativa cuenta con un presupuesto total de seis millones de euros. Permite que cualquier persona pueda descargar los bonos, con independencia del lugar de residencia, siempre que las compras se realicen en los comercios adheridos de los municipios coruñeses de menos de 20.000 habitantes. Cada bono permite descuentos de hasta 100 euros por persona, aplicando una rebaja directa de entre cinco y 15 euros en el momento de realizar la adquisición. Los usuarios pueden descargarlos y consultar las tiendas adheridas a través de la web, estando la campaña activa hasta el próximo 20 de noviembre.