La Xunta abre a consulta un catálogo con 205 bienes de interés en la costa de Ferrolterra

Faro de Punta Frouxeira, en Meirás Jorge Meis

La Xunta somete desde la jornada de este martes 28 de octubre a información pública el nuevo Catálogo de bens de valor cultural no litoral, un documento que recoge un total de 205 elementos en la costa de Ferrolterra que destacan por su valor patrimonial, arquitectónico o cultural.

Un aspecto relevante del informe es que 117 de estos inmuebles inventariados en las comarcas, el 57,1%, pertenecen a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales. Esto significa que podrían tener otros usos en el futuro, siempre que sean compatibles con la conservación y protección de sus valores originales, expone la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Esta vía abre nuevas posibilidades para la recuperación de algunos de ellos, entre los que se encuentran faros, molinos, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial. La Xunta señala que este tipo de iniciativas también pueden contribuir al desarrollo sostenible de la costa y a su revitalización.

El ejecutivo autonómico remarca que la creación de este catálogo es una de las primeras medidas estratégicas en aplicación de la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia (Loxilga). Se presenta como una herramienta inédita en la Comunidad que busca impulsar la rehabilitación y puesta en valor de bienes ligados al mar para darles una “segunda vida”.

Tabla bienes culturales costa Ferrolterra DF

Como punto de partida, explica la Consellería, se utilizó un inventario del 2019 que recogía 459 bienes. Tras un exhaustivo trabajo de campo realizado en verano en los 86 municipios costeros, el documento inicial fue ampliado, dando lugar al católogo que ahora se presenta.

En total, se han identificado 1.582 bienes, la mayoría, 630, clasificados como de tipo arquitectónico. 392 son arqueológicos, 348 son etnológicos, 182 encajan en la categoría industrial y 12 se califican como artísticos. Además, hay otros 18 bienes pendientes de confirmar su clasificación. Por provincias, el litoral de A Coruña concentra 817 del total de bienes, seguida de la costa de Pontevedra, con 640, y la de Lugo, con 125 elementos. En toda Galicia, el número de edificaciones arquitectónicas e industriales que serían susceptibles de solicitar un cambio de uso asciende a 812.

Toda la información recopilada, presentada a través de fichas, ya está a disposición del público en el Portal de transparencia, pudiendo los interesados presentar sus aportaciones y posibles alegaciones hasta el 1 de diciembre.