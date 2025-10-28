La Diputación destinará el próximo año casi un millón de euros a la limpieza de arenales

Imagen de archivo de un arenal de la comarca Emilio Cortizas

La Diputación ha publicado las bases de la convocatoria del programa de limpieza de playas para 2026, unas subvenciones que dispondrán de 900.000 euros para su reparto entre los 41 municipios costeros de la provincia que así lo soliciten. El organismo provincial hace hincapié en que el objetivo de estas aportaciones es ayudar a los Consistorios con los gastos relacionados de la contratación del personal de las brigadas, así como con la adquisición del material necesario.

“Ademais de contribuír á mellora da imaxe das máis de 360 praias coruñesas, a campaña de limpeza impulsa tamén a creación de emprego durante os meses de verán, xa que con cargo a este programa e ao de contratación de socorristas en piscinas e praias fluviais contrátanse arredor de 300 persoas na tempada estival”, declaró el presidente, Valentín González Formoso.

Las cuantías para la creación de brigadas –con una duración máxima de tres meses– oscilan entre los 6.768 euros y los 33.840. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia del 14 de octubre.