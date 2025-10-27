Más de 30 competidores de Ferrol, Eume y Ortegal en el GaliciaSkills

El CIFP Ferrolterra destaca por el número de alumnos que se miden en el campeonato Daniel Alexandre

Entre este martes 27 y el jueves 30 se celebra la octava edición del Campionato Galego de FP, el GaliciaSkills, en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. Entre los 76 centros educativos de toda la Comunidad participantes, que llevarán a 200 tutores para acompañar a los estudiantes, ocho pertenecen a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que estarán representadas por 31 concursantes.

Prácticamente la mitad de los alumnos de esta zona que demostrarán su talento en áreas diversas cursan ciclos de FP en el CIFP Ferrolterra. Competirán Marcos Grandal Riesco, que concursará en Carpintaría; Raúl Prado Paz, en CNC Fresado; Diego Lago Pantín, en Control Industrial; Álvaro Fernández Cortabitarte, en Deseño Mecánico-CAD; Iria Fontáns Pego, en Fontanaría e Calefacción; Adriana Sofía Lonzoy Saavedra y Daniel Serantes López, en Mecatrónica; Joel Pajón Alonso, en Pintura do Automóbil; Aarón Pérez Domínguez, en Reparación de Carrozaría; David Fernández Martínez, en Soldadura, y Marcos González González, en Tecnoloxía do Automóbil.

En la modalidad de demostración concurrirán los alumnos del mismo centro ferrolano Martín Sánchez Fernández, en Fabricación Aditiva; David Fernández Leal y Sandra Puente González, en Robótica Colaborativa, y Alejandro Beiro López, en Tecnoloxía de Vehículos Pesados.

Asimismo, destaca la participación de cuatro estudiantes del CEE Terra de Ferrol, que participarán con otros centros de Educación Especial: Pablo Alejandro Hermida Creo y Javier Luces Serantes, en Servizos de Restauración, y Nicolás Paz Pereira y Adrián Tenreiro Castro, en Xardinaría e Viveirismo.

También de la ciudad, en la sección de competición en Atención Sociosanitaria estará Alba Lence López y en la demostración de Farmacia e Parafarmacia Leticia Niebla Ferreira, ambas estudiantes del CIFP Leixa. Dentro de la comarca también concursarán en la primera categoría, en Xardinaría Paisaxística, lo alumnos del IES Mugardos Álvaro Ferreira Fernández e Ibrahim Magassa.

El CIFP Fraga do Eume, que se ocupará del catering posterior a la entrega de premios, llevará a Nayleth Sofía Barbosa Díaz (Cociña), Xoán Espada Tenreiro (Recepción Hoteleira) y Miguel Seijas Agra (Restaurante e Bar). Por su parte, el IES Ortigueira a Sofiane Elghoul (Carpintaría) y Mohamed Ouankhar (Ebanistería).

Además, concurrirán Alejandro Gómez Blanco (TIC Administración de Sistemas en Rede, del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro), Xulián Acción Burque (Soldadura, del IES Castro da Uz) y Ricardo Pacheco García (Refrixeración e A. C., del IES de Fene).

Abierto al público

El Leixa colabora en la organización de talleres para visitantes, que podrán experimentar habilidades que se ponen a prueba en este encuentro en la zona “Try a Skill”.