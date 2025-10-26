Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Cortes de luz, la próxima semana, en varios puntos de Fene y Cariño

Las interrupciones se deben a labores de mantenimiento por parte de Naturgy

Redacción
26/10/2025 13:47
Operarios trabajando en la red
Operarios trabajando en la red
AEC

Varios puntos de los municipios de Fene y Cariño sufrirán la próxima semana interrupciones puntuales en el suministro eléctrico. El motivo no es otro, tal y como informaron ambos Consistorios, que las labores de mantenimiento en la red que llevará a cabo el grupo Naturgy.

Así las cosas, en el caso de la localidad fenesa los cortes tendrán lugar este lunes 27 de octubre, entre las cuatro y las seis de la madrugada. Podrían verse afectados varias zonas del concello:

  • Avenida Naturais (números 1, 2 y 4).
  • Doutor Francisco Malvar (números 2 y 4).
  • Praza da Igrexa (1 y 5).

En el caso de Cariño los cortes se prolongarán desde mañana 27 de octubre y hasta el 31 de octubre.

Lunes 27

  • Rúa Río das Areas
  • Avenida da Constitución

Martes 28

  • Avenida da Constitución 
  • Rúa Río Sil
  •  Rúa Río Maguleiro

Miércoles 29

  • Avenida da Constitución 
  • Rúa Rosalía de Castro 
  • Rúa Valle-Inclán
  •  Rúa Curros Enríquez 
  • Rúa Emilia Pardo Bazán
  •  Rúa Castelao 
  • Grupo Cabo Ortegal 
  • Rúa Eduardo Pondal 
  • Rúa Laguna 
  • Rúa Menéndez Pidal 
  • Rúa Pérez Lugín 
  • Rúa Regueiro Seco 
  • Rúa Río Baleo 
  • Rúa Río Chancela 
  • Rúa Río Mayor 
  • Rúa Río Mera
  •  Rúa Río Murela
  •  Rúa Río Seixo
  •  Rúa Río Sil

Jueves 30

  • Rúa Río Miño 
  • Rúa Concepción Arenal 
  • Paseo Marítimo 
  • Urbanización Casas dos Mariñeiros 
  • Basteira 
  • A Area

Viernes  31

  • Rúa Pérez Lugín 
  • Rúa Pozo de Pereira 
  • Rúa Pumariño
  •  Rúa Concepción Arenal 
  • A Area 
  • A Cerca 
  • Cerca Pequena 
  • O Cadro 
  • Fontao 
  • Sagrón

Desde el ejecutivo de Cariño informan de que las interrupciones en el suministro se llevarán a cabo en horario de madrugada, entre las 00.00 y las 06.00 horas.

Te puede interesar

Sánchez-Ramos, en el duelo ante la formación maña

El Baxi Ferrol, drenado por un gran Casademont Zaragoza
Miriam Tembrás
Imagen de archivo del IES Sofía Casanova

El PSOE dice que los anuncios del PP para Ferrol “non aparecen” en los Orzamentos
Redacción
El regidor, en el Museo de la Construcción Naval

Rey Varela dice en Docomomo Ibérico que Ferrol es “referente en Galicia” en planificación urbana
Redacción
Encuentro intergeneracional con el que culminó "Fene 1941"

Un centenar de personas acuden en O Pote de Maniños al acto de cierre del proyecto “Fene 1941”
Redacción