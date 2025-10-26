Cortes de luz, la próxima semana, en varios puntos de Fene y Cariño

Operarios trabajando en la red AEC

Varios puntos de los municipios de Fene y Cariño sufrirán la próxima semana interrupciones puntuales en el suministro eléctrico. El motivo no es otro, tal y como informaron ambos Consistorios, que las labores de mantenimiento en la red que llevará a cabo el grupo Naturgy.

Así las cosas, en el caso de la localidad fenesa los cortes tendrán lugar este lunes 27 de octubre, entre las cuatro y las seis de la madrugada. Podrían verse afectados varias zonas del concello:

Avenida Naturais (números 1, 2 y 4).

Doutor Francisco Malvar (números 2 y 4).

Praza da Igrexa (1 y 5).

En el caso de Cariño los cortes se prolongarán desde mañana 27 de octubre y hasta el 31 de octubre.

Lunes 27

Rúa Río das Areas

Avenida da Constitución

Martes 28

Avenida da Constitución

Rúa Río Sil

Rúa Río Maguleiro

Miércoles 29

Avenida da Constitución

Rúa Rosalía de Castro

Rúa Valle-Inclán

Rúa Curros Enríquez

Rúa Emilia Pardo Bazán

Rúa Castelao

Grupo Cabo Ortegal

Rúa Eduardo Pondal

Rúa Laguna

Rúa Menéndez Pidal

Rúa Pérez Lugín

Rúa Regueiro Seco

Rúa Río Baleo

Rúa Río Chancela

Rúa Río Mayor

Rúa Río Mera

Rúa Río Murela

Rúa Río Seixo

Rúa Río Sil

Jueves 30

Rúa Río Miño

Rúa Concepción Arenal

Paseo Marítimo

Urbanización Casas dos Mariñeiros

Basteira

A Area

Viernes 31

Rúa Pérez Lugín

Rúa Pozo de Pereira

Rúa Pumariño

Rúa Concepción Arenal

A Area

A Cerca

Cerca Pequena

O Cadro

Fontao

Sagrón

Desde el ejecutivo de Cariño informan de que las interrupciones en el suministro se llevarán a cabo en horario de madrugada, entre las 00.00 y las 06.00 horas.