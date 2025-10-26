Cortes de luz, la próxima semana, en varios puntos de Fene y Cariño
Las interrupciones se deben a labores de mantenimiento por parte de Naturgy
Varios puntos de los municipios de Fene y Cariño sufrirán la próxima semana interrupciones puntuales en el suministro eléctrico. El motivo no es otro, tal y como informaron ambos Consistorios, que las labores de mantenimiento en la red que llevará a cabo el grupo Naturgy.
Así las cosas, en el caso de la localidad fenesa los cortes tendrán lugar este lunes 27 de octubre, entre las cuatro y las seis de la madrugada. Podrían verse afectados varias zonas del concello:
- Avenida Naturais (números 1, 2 y 4).
- Doutor Francisco Malvar (números 2 y 4).
- Praza da Igrexa (1 y 5).
En el caso de Cariño los cortes se prolongarán desde mañana 27 de octubre y hasta el 31 de octubre.
Lunes 27
- Rúa Río das Areas
- Avenida da Constitución
Martes 28
- Avenida da Constitución
- Rúa Río Sil
- Rúa Río Maguleiro
Miércoles 29
- Avenida da Constitución
- Rúa Rosalía de Castro
- Rúa Valle-Inclán
- Rúa Curros Enríquez
- Rúa Emilia Pardo Bazán
- Rúa Castelao
- Grupo Cabo Ortegal
- Rúa Eduardo Pondal
- Rúa Laguna
- Rúa Menéndez Pidal
- Rúa Pérez Lugín
- Rúa Regueiro Seco
- Rúa Río Baleo
- Rúa Río Chancela
- Rúa Río Mayor
- Rúa Río Mera
- Rúa Río Murela
- Rúa Río Seixo
- Rúa Río Sil
Jueves 30
- Rúa Río Miño
- Rúa Concepción Arenal
- Paseo Marítimo
- Urbanización Casas dos Mariñeiros
- Basteira
- A Area
Viernes 31
- Rúa Pérez Lugín
- Rúa Pozo de Pereira
- Rúa Pumariño
- Rúa Concepción Arenal
- A Area
- A Cerca
- Cerca Pequena
- O Cadro
- Fontao
- Sagrón
Desde el ejecutivo de Cariño informan de que las interrupciones en el suministro se llevarán a cabo en horario de madrugada, entre las 00.00 y las 06.00 horas.