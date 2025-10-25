“Fabas e Queixo”: el maridaje del sector agroalimentario que triunfó en Ferrolterra

Mercado de San Ramón na Feira das Fabas de Moecge Daniel Alexandre

Ferrolterra vivió este sábado una jornada de exaltación del producto local y lo hizo por partida doble. Pese a la amenaza de lluvia, que se llegó a materializar por la mañana, la novena edición de la Feira das Fabas de Moeche y la primera de la Feira do Queixo de Sillobre, en Fene, cumplieron en su pretensión de exhibir el potencial del sector agroalimentario de la comarca y el creciente interés de la ciudadanía por el producto de proximidad.

Ambos eventos no fueron solamente un escaparate, sino también un punto de encuentro entre los productores y los consumidores, dos lugares en los que intercambiar experiencias y poner en valor el duro trabajo del campo y la importancia de un sector primario fuerte y sostenible.

El recinto ferial de San Ramón abrió sus puertas a las diez de la mañana, con 21 puestos presentes llegados de Ferrolterra y de zonas como la Mariña lucense. El evento, que nació para impulsar un cultivo tradicional “vido a menos pero que noutro tempo foi un importante complemento económico”, remarcó el Concello, acogió a una buena cantidad de personas que no faltaron a la cita pese al mal tiempo. “A xornada en xeral foi ben, tendo en conta que pola mañá amenceu chovendo moito”, aseveró la alcaldesa, Beatriz Bascoy, que incidió en que “contabamos con menos xente”.

La regidora hace hincapié en que “vendeuse moita faba, sobre todo de Lourenzá, de Terras da Mariña e tamén a de Sanjurjo, que é de aquí da comarca. Houbo ademais moita participación no concurso de debagado e nos obradoiros para os máis pequenos... a nave estivo sempre chea. Como Concello estamos contentos, porque cando os produtores che din que venderon, non hai máis que pedir”.

Además de los puestos de venta de habas, producto central de la feria, los que se acercaron hasta el lugar pudieron encontrar también otros de alimentación o artesanía. El grupo Vai Rañala Meu! puso la ambientación musical a la jornada, en la que también hubo degustación de fabada a precios populares de la mano de la AVV de Labacengos. “Despacharon 405 racións, unhas dentro da nave e outras para levar para as casas. Iso quere dicir que houbo xente, de feito acabouse a fabada e eu quedei sen probala”, aseguró Bascoy entre risas. “É unha feira que imos seguir facendo, porque respecta unha tradición e dálle vida ao recinto feiral e ao mercado”, añade.

Relevo

Los productores inciden en que uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector en la comarca (y en Galicia) es la falta de relevo generacional. De hecho, todavía sorprenden casos como el de Eloy Seijas y Alejandro Romero, impulsores de la Feira do Queixo de Sillobre y al frente de una quesería desde hace un año. “Desde as administracións hai anos que se entrou no sistema de que a xente marchase para as cidades e o rural quedou para plantar eucaliptos e pouco máis. É lóxico tamén que os nosos pais, os nosos avós, quixesen tamén o mellor para nós, que vivísemos mellor con menos esforzo. E o campo é sacrificado, sete días á semana e moitas horas ao día. As administracións teñen que buscar a forma de que dedicarse ao campo sexa rendible e se poda vivir minimamente ben. Unha boa alimentación hai que pagala”, reflexiona Bascoy.

La regidora remarca la necesidad de potenciar el producto de proximidad, con proyectos como el de A Fusquenlla. “Agora xa temos aquí seis persoas vendendo, pero hai moitas para autoconsumo que, a pouco que se lles axude desde as administracións, seguramente apostarían por vender”, aseveró, lamentando al mismo tiempo que “son moitos anos promovendo este abandono. Remontalo non vai ser doado”, expone la alcaldesa modestina.

Mientras, Sillobre estrenó celebración. El evento, impulsado desde Queixos Frescos de Sillobre y la SCRD Agarimo, nació con la idea de dinamizar la parroquia. Además de la docena de queserías que se animaron a tomar parte en esta primera edición de la feria (Gaia, Biscato, Doña Cobina, Santo André o Lácteos Moeche, entre otros) la cita contó también con una pulpeira de O Carballiño, puestos de rosquillas “coma nas festas de toda a vida”, productos de artesanía, ganchillo, miel y sus derivados o chocolates. Sin duda, uno de los puntos álgidos de la mañana (el evento se prolongó hasta media tarde) fue el showcooking que ofreció el cocinero José M. Loureiro, de la escuela Icook, que demostró la versatilidad del queso en la cocina.

El público respondió pese a la amenaza constante de lluvia y en el puesto de Queixos Frescos Sillobre, por ejemplo, no pararon de despachar. De hecho, a primera hora de la tarde, Alejandra y Eloy apenas disponían ya de producto. “A xente está respondendo moi ben”, comentaba Seijas, sin parar de atender a la cola formada frente a su puesto.