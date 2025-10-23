Las habas y el queso serán los protagonistas de dos ferias agroalimentarias este sábado en Ferrolterra

Feira das Fabas de Moeche Daniel Alexandre Daniel Alexandre

La importancia del sector agroalimentario en la zona quedará patente de nuevo este fin de semana. Y es que, a falta de una, habrá dos posibilidades de conocer el potencial de la comarca en este ámbito este sábado 25 de octubre. La primera de ellas será en Moeche, en la celebración de la novena edición de la Feira das Fabas, una cita que pretende impulsar de nuevo un cultivo tradicional “vido a menos”, remarca el Concello, pero que “noutro tempo foi importante complemento económico para moitas familias e que hoxe volve ser unha opción ben interesante, en fresco, en seco ou como produto elaborado”.

El Consistorio modestino ha preparado una amplia programación para la cita, que se desarrollará de 10.00 a 15.00 y en la que tomarán parte 21 puestos, tanto de Ferrolterra como de otras zonas como la marina lucense. Además, habrá la posibilidad de adquirir otro tipo de productos alimentarios o de artesanía, como cuero, joyería o madera.

La charanga Vai Rañala Meu! amenizará la jornada, en la que habrá concurso de “debagado de fabas”, sorteo de lotes de productos y degustación de fabada a precios populares de la mano de la AVV de Labacengos. También se podrá tomar parte en diferentes talleres que se llevarán a cabo durante la jornada.

Mientras, en el municipio de Fene tendrá lugar la I Feira do Queixo de Sillobre, una iniciativa impulsada por Queixo Fresco e Requeixo Sillobre y la Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva (SCRD) Agarimo. La apertura del evento y la presentación de los participantes tendrá lugar a las 10.00 horas y correrá a cargo de Eloy y Alejandra, de la quesería organizadora. Hasta las seis de la tarde los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir y degustar los productos de las queserías participantes.

Al mediodía, concretamente a las 12.30 horas, se llevará a cabo un showcooking por parte del cocinero de la escuela de cocina Icook Jose Loureiro.

Los impulsores de la primera edición de esta feria aliemntaria recuerdan que, durante todo el día, se dispondrá también de una cantina de Café Agarimo y que se podrá comer en la Polbeira Pepita do Carballiño. En caso de lluvia, la celebración está previsto que se traslade al interior del local de la SCRD.