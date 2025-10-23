La iniciativa MercaNaVila supera las 30.000 descargas en las primeras 72 horas de campaña

Una clienta empleando el bono de la campaña Diputación

La iniciativa MercaNaVila, impulsada por la Diputación de A Coruña, ha tenido muy buena acogida por parte de la ciudadanía y es que, en las primeras 72 horas –que busca dinamizar el comercio de proximidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes– se han registrado más de 30.000 bonos descargados de los 60.000 disponibles.

Estas cifras demuestran “o éxito dunha proposta pioneira que combina innovación, proximidade e compromiso co territorio”, aseveró el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, remarcando que la iniciativa “está a converterse nunha ferramenta eficaz para apoiar o comercio local e formentar o consumo nos pequenos concellos, que son o corazón económico e social da provincia”, añadió.

Descuentos directos

Cabe recordar que la campaña, dotada con seis millones de euros, permite descargar a cualquier persona bonos de hasta 100 euros –disponibles en la página web, en donde también figuran los comercios que se han sumado a la iniciativa–, aplicando un descuento directo de entre cinco y 15 euros en el momento de realizar la compra.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente al pasado miércoles 22 de octubre publicó la ampliación del plazo para que los establecimientos se adhieran a la propuesta, pudiendo hacerlo hasta el próximo 20 de noviembre a las 09.00 horas.

“MercaNaVila non só é unha medida económica, senón tamén social, porque impulsa a vida das nosas vilas e pon en valor a importancia de mercar preto”, indicó González Formoso.