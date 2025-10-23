As Pontes, As Somozas y A Capela se alían en un nuevo programa integrado de empleo

Imagen de archivo de una edición anteriore del Programa Integrado Emprego As Pontes Concello

Los Consistorios de As Pontes, As Somozas y A Capela colaboran en una nueva edición del Programa Integrado de Emprego de Galicia. Esta iniciativa, con una duración de doce meses, recibe el apoyo económico de la Xunta y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con la cofinanciación de los propios municipios participantes. El objetivo principal es fomentar la inserción laboral de las personas desempleadas de la comarca, poniendo especial énfasis en los colectivos con mayores barreras para acceder al mercado de trabajo. El programa establece, además, una meta ambiciosa: alcanzar una tasa de inserción del 42% entre los participantes.

El programa –con un presupuesto de 175.000 euros– se dirige a 100 desempleados, priorizando perfiles con necesidades específicas de apoyo, tales como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, beneficiarias de la Risga o mujeres víctimas de violencia de género. También tendrán preferencia migrantes con autorización de residencia por arraigo socioformativo, mayores de 52 años, jóvenes menores de 30 o perceptores de prestaciones y subsidios, entre otros.

Formación

Los beneficiarios recibirán un itinerario formativo que combina sesiones grupales con orientación laboral personalizada. El plan incluye formación en herramientas clave como la elaboración de currículums, la preparación de entrevistas de trabajo y el desarrollo de habilidades sociolaborales, junto con módulos de coaching e inteligencia emocional. El programa también se centrará en competencias profesionales adaptadas a las demandas actuales del tejido industrial y comercial del entorno, aumentando e este modo sus opciones reales de conseguir empleo.

El PIE de As Pontes logra la inserción laboral de 37 de las 74 personas que finalizaron el curso Más información

Como medida de apoyo, se establece una beca de asistencia de 10 euros por día por cada participante, cubriendo también gastos derivados de la conciliación laboral y personal.