Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Formación y asesoramiento para empresas turísticas en el Xeoparque Cabo Ortegal

La Diputación impulsa esta iniciativa, con fondos europeos, dentro del PSDT del territorio

Redacción
22/10/2025 20:32
Vistas de San Andrés de Teixido, en el Xeoparque Cabo Ortegal
Vistas de San Andrés de Teixido, en el Xeoparque Cabo Ortegal
XCO

La Diputación de A Coruña, a través del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) del Xeoparque Cabo Ortegal, ha presentado un proyecto innovador que busca mejorar la visibilidad digital de las empresas del sector que trabajen en el territorio, a la par que impulsar su competitividad. La iniciativa, que cuenta con la financiación de los fondos NextGeneration, ofrece un programa de formación y asesoramiento personalizado para empresas, asociaciones y emprendedores interesados en mejorar su posicionamiento en plataformas como Google Travel o Google Maps, así como en las principales redes sociales.

Las actividades formativas comenzarán la semana del 6 de noviembre y en ellas se ofrecerá a los participantes herramientas claves en SEO, publicidad online y estrategias de contenido digital.

Foto de familia en las jornadas celebradas en Montserrat

Cabo Ortegal, promotor de la entidad Geoparques Unesco de España

Más información

Desde el organismo provincial explican, asimismo, que el curso se adaptará a las necesidades específicas de cada negocio, “cun enfoque moi práctico e con flexibilidade horaria, permitindo a personalización das estratexias de acordo coa tipoloxía de cada participante”, exponen desde la Diputación.

Las inscripciones para que los interesados puedan tomar parte en los talleres, que serán presenciales en distintas localizaciones de los municipios que componen el Xeoparque Cabo Ortegal, están abiertas desde la jornada de este miércoles 22 de octubre en la web del Xeoparque.

Aquellos que deseen conocer más información al respecto pueden dirigirse a las redes del Xeoparque.

Te puede interesar

Depçosito de residuos ilegal junto a dos contenedores en Fene

Fene culpa al gobierno gallego de la subida del recibo del servicio de recogida de basura
Redacción
Lino López, durante el encuentro en Polonia

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El equipo tuvo la cabeza fría para volver a la dinámica positiva"
Redacción
Foto de familia en las jornadas celebradas en Montserrat

Cabo Ortegal, promotor de la entidad Geoparques Unesco de España
Redacción
Jurado del concurso fotográfico "As Pontes, terra de cogomelos"

Ángel Montes y su fotografía de una Mycena ganan el concurso “As Pontes, Terra de Cogomelos”
Redacción