Formación y asesoramiento para empresas turísticas en el Xeoparque Cabo Ortegal

Vistas de San Andrés de Teixido, en el Xeoparque Cabo Ortegal XCO

La Diputación de A Coruña, a través del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) del Xeoparque Cabo Ortegal, ha presentado un proyecto innovador que busca mejorar la visibilidad digital de las empresas del sector que trabajen en el territorio, a la par que impulsar su competitividad. La iniciativa, que cuenta con la financiación de los fondos NextGeneration, ofrece un programa de formación y asesoramiento personalizado para empresas, asociaciones y emprendedores interesados en mejorar su posicionamiento en plataformas como Google Travel o Google Maps, así como en las principales redes sociales.

Las actividades formativas comenzarán la semana del 6 de noviembre y en ellas se ofrecerá a los participantes herramientas claves en SEO, publicidad online y estrategias de contenido digital.

Cabo Ortegal, promotor de la entidad Geoparques Unesco de España Más información

Desde el organismo provincial explican, asimismo, que el curso se adaptará a las necesidades específicas de cada negocio, “cun enfoque moi práctico e con flexibilidade horaria, permitindo a personalización das estratexias de acordo coa tipoloxía de cada participante”, exponen desde la Diputación.

Las inscripciones para que los interesados puedan tomar parte en los talleres, que serán presenciales en distintas localizaciones de los municipios que componen el Xeoparque Cabo Ortegal, están abiertas desde la jornada de este miércoles 22 de octubre en la web del Xeoparque.

Aquellos que deseen conocer más información al respecto pueden dirigirse a las redes del Xeoparque.