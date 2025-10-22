Cabo Ortegal, promotor de la entidad Geoparques Unesco de España

Foto de familia en las jornadas celebradas en Montserrat Cedida

Con el objetivo de reforzar la cooperación y desarrollar iniciativas conjuntas, los miembros de la Red Española de Geoparques Unesco han formalizado la creación de una nueva asociación. La entidad se presentó oficialmente en Montserrat esta semana, durante la celebración de sus Jornadas Abiertas.

Bautizada como “Geoparques Unesco de España”, la entidad buscará facilitar la coordinación de proyectos científicos, turísticos y educativos. También pretende optimizar recursos mediante acciones como contrataciones compartidas o el acceso conjunto a diferentes ayudas y subvenciones.

En concreto, los ocho miembros fundadores son, además del Xeopaeque Cabo Ortegal, los de As Loras (Castilla y León), Orígens (Cataluña), Costa Vasca (País Vasco), Maestrazgo (Aragón), Montañas do Courel (Lugo, Galicia), Catalunya Central y Lanzarote (Canarias). Se espera, asimismo, la incorporación en los próximos días de otros dos territorios, y que el resto de miembros de la red se sume progresivamente. La creación de esta entidad responde al notable incremento de la colaboración entre estos territorios en los últimos años. Así las cosas, se consideró necesario establecer un marco organizativo común para consolidar este trabajo, mejorar la interlocución con las administraciones públicas y gestionar la red de forma más eficiente y visible.

Entre las acciones previstas, la asociación permitirá organizar la participación conjunta en ferias clave, tales como Fitur, así como diseñar productos educativos o turísticos de ámbito estatal y desarrollar proyectos que busquen financiación común para beneficio de toda la red de geoparques. Además, la organización apoyará las iniciativas económicas locales y gestionará recursos destinados a la ciencia, la educación y el desarrollo sostenible de sus territorios. El gerente del Xeoparque Cabo Ortegal, José Miguel Alonso Pumar, destacó el inicio de “unha nova etapa que busca unificar esforzos”. El responsable apuntó, además, que esto “sen dúbida repercutirá nunha maior visualización e promoción”, al tiempo que se establece “un sistema de coordinación grupal e de traballo en equipo máis aló das nosas fronteiras.

Alonso Pumar señaló también que Cabo Ortegal “non é só unha parte activa desta nova iniciativa, senón que ademais tamén é un dos promotores da mesma”. En definitiva, con esta propuesta los Geoparques Unesco de España buscan generar sinergias, fortalecer su coordinación y presencia conjunta, contribuyendo de esta manera a una mejor preservación y divulgación del patrimonio geológico y cultural del país.