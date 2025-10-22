As Pontes cede los terrenos para la futura residencia de mayores

Responsables del Concello y la Diputación en una visita los terrenos donde se ubicará la primera CAM Cedida

El pleno del Ayuntamiento de As Pontes aprobó por unanimidad el convenio para la cesión de los terrenos del antiguo colegio Pardo Bazán a la Diputación de A Coruña, “un paso definitivo para a posta en marcha da que será a primeira Casa de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM) da Deputación na provincia”, explicó el presidente del organismo y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, quien avanzó que el Concello, además de la adquisición de los terrenos, a los que destinó 315.000 euros, sufragará también el derribo del inmueble existente, mientras que la Diputación financiará con seis millones de euros la construcción de la nueva residencia, cuyas obras están previstas para el año 2026.

González Formoso destacó el respaldo unánime de la corporación local como muestra de compromiso institucional. “Este proxecto responde a unha demanda histórica de As Pontes e da comarca do Eume que, grazas á colaboración entre administracions, por fin se fai realidade”.

La Casa de Acompañamiento no solo permitirá que las personas mayores permanezcan en su entorno habitual, evitando situaciones de desarraigo y aislamiento. Además, el servicio contará con 59 plazas organizadas en cuatro unidades de convivencia.