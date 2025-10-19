Descuentos en 125 comercios de Ferrolterra, dentro del programa Merca na Vila

En el concello de Fene hay 24 establecimientos adheridos | D.A.

Los concellos de 20.000 habitantes se ven favorecidos desde este lunes 20 de octubre con el programa Merca na Vila, por el que los clientes pueden conseguir descuentos en las compras en los negocios que se han adherido previamente a esta iniciativa que pone en marcha la Diputación de A Coruña.

Aunque hoy concluye el plazo establecido para que los establecimientos puedan participar en este proyecto, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal ya han sido un total de 125 negocios los que participarán, permitiendo que sus clientes se vean beneficiados en las compras que lleven a cabo desde este lunes.

Desde este lunes puede instalarse la aplicación para la obtención de la rebaja en las compras

Teniendo en cuenta que localidades como Ferrol o Narón no están incluidas, al superar el número de habitantes, las localidades en las que más oferta de comercios habrá para canjear los vales serán los de Fene y Pontedeume, con 24 establecimientos que han apostado por la iniciativa.

Le siguen Cedeira, con 21; Ortigueira, con 13; Ares y Cariño, con 11; Mugardos, con nueve locales adscritos; Neda, Moeche y San Sadurniño, con dos cada uno; y Cabanas y As Somozas, con uno, hasta sumar el total de 125.

Funcionamiento

Cada cliente podrá beneficiarse de hasta cien euros de descuentos directos en los comercios que toman parte en la iniciativa –pueden consultarse en la web mercanavila.gal–, que se podrán descontar en función del crédito disponible en los distintos establecimientos comerciales, que mostrarán para identificarse el distintivo de la campaña.

Por compras de entre 20 y 30 euros, el descuento será de cinco; por adquisiciones de 30 a 50 llega a diez euros de rebaja, mientras que las superiores a 145 euros se llevan 50 euros de descuento,.

En el caso de que se agote el crédito de la Diputación –que asciende a seis millones de euros– los saldos descargados ya no podrán ser utilizados en sucesivas operaciones.

Nuevas ayudas para el comercio local de la Diputación: 6 millones de euros para “MercaNaVila” Más información

El proceso comienza, por parte del cliente, dándose de alta desde hoy en el móvil o a través de la web, a continuación se recibe un mensaje de SMS y se activa el descuento. Una vez acudido a un establecimiento que cuenta con el distintivo de Merca no teu comercio podrá hacer uso del descuento con la aplicación, mostrando el código de barras en el móvil y le será aplicada la bonificación.

El sistema se pondrá en marcha desde las nueve de la mañana de este lunes 20 de octubre y estará operativo hasta el 20 de noviembre, mientras haya fondos disponibles de la partida destinada a este fin por parte de la Diputación.

El sistema de funcionamiento es el mismo que el del Bono activa comercio de la Xunta de Galicia