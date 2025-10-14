Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Narón y San Sadurniño , premiadas con la Bandera Verde medioambiental

Se trata de un reconocimiento por las buenas prácticas llevadas a cabo desde los Consistorios

Redacción
14/10/2025 22:13
Un momento de la entrega del premio a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro
Un momento de la entrega del premio a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro
Cedida

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el regidor de San Sadurniño, Secundino García, recibían ayer, de la mano de la Xunta, una Bandeira Verde, un distintivo que reconoce las buenas prácticas de cada municipio en relación con el medioambiente.

En el acto, que tuvo lugar en Mos, Pontevedra, se hizo un repaso de las políticas ejecutadas desde el Consistorio de Narón para conseguir este objetivo. Para optar a este reconocimiento, el gobierno de TEGA presentó proyectos como la senda fluvial entre las avenidas Miguel de Cervantes y Muíño da Veiga –que completó un circuito de 2,2 kilómetros que unen los paseos de Freixeiro y de Xuvia– “apostando pola mobilidade sostible a través do disfrute dun entorno natural e seguro e a pacificación do entorno do colexio de Piñeiros, convertendo o acceso nun espazo peonil para mellorar a seguridade”, aseguró Ferreiro.

Las acciones

Asimismo, se incidió en la creación de la Oficina de Trasformación Comunitaria, que comenzará a operar la semana que viene, o la contratación, durante el pasado ejercicio, “da enerxía 100% renovable das instalacións municipais”.

Los colegios, por su parte, cuentan con luminarias led, al igual que los espacios deportivos, y a nivel educativo se han puesto en marcha tanto campañas de compostaje doméstico como talleres de educación medioambiental, que a través del programa Guizo, no solo son accesibles en escuelas, sino también para la ciudadanía.

De esta manera, Narón pasa a ser uno de los municipios “máis dinámicos neste ámbito”. El Ayuntamiento ha llevado a cabo iniciativas que suponen el “coidado do entorno, o respecto da paisaxe, a redución das emisións de CO2, a redución de consumo enerxético e moitas outras, cun selo recoñecido pola cidadanía e potenciais visitantes, reforzando a imaxe dos pobo comprometidos co medio ambiente e o respecto ao patrimonio cultural”.

Por su parte el Concello de San Sadurniño revalida su galardón por una propuesta que incluía un total de 28 acciones ambientales, relacionadas con la gestión de residuos y del agua, ahorro energético, puesta en valor d e espacios naturales, etc.

Su alcalde, Secundino García Casal, destacó que “é un premio colectivo do que debemos ter fachenda todos, despois de tantos anos apostando por un modelo de desenvolvemento sostible e respectuoso co entorno”.

El edil de Desenvolvemento Local, Manolo Varela, hizo hincapié en que que San Sadurniño “segue a ser un referente, demostrando que desde o rural tamén se pode innovar e poñer en marcha proxectos que compatibilizan a conservación e o desenvolvemento”.

Te puede interesar

El delegado se reunió con propietarios de las Fragas

El delegado del Gobierno escucha las demandas de los propietarios de las Fragas
Redacción
Saborea As Pontes ocupará los dos últimos fines de semana de mes

El certamen de tapas “Saborea As Pontes” comienza mañana con 13 participantes
Redacción
Presentación de la nueva oficina

El Concello abre al público la nueva Oficina de Transformación Comunitaria
Redacción
Operarios de la Xunta trabajando en los ríos ponteses

Augas de Galicia trabaja en los ríos Eume y Chamoselo, en As Pontes
Redacción