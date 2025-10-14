Narón y San Sadurniño , premiadas con la Bandera Verde medioambiental

Un momento de la entrega del premio a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro Cedida

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el regidor de San Sadurniño, Secundino García, recibían ayer, de la mano de la Xunta, una Bandeira Verde, un distintivo que reconoce las buenas prácticas de cada municipio en relación con el medioambiente.

En el acto, que tuvo lugar en Mos, Pontevedra, se hizo un repaso de las políticas ejecutadas desde el Consistorio de Narón para conseguir este objetivo. Para optar a este reconocimiento, el gobierno de TEGA presentó proyectos como la senda fluvial entre las avenidas Miguel de Cervantes y Muíño da Veiga –que completó un circuito de 2,2 kilómetros que unen los paseos de Freixeiro y de Xuvia– “apostando pola mobilidade sostible a través do disfrute dun entorno natural e seguro e a pacificación do entorno do colexio de Piñeiros, convertendo o acceso nun espazo peonil para mellorar a seguridade”, aseguró Ferreiro.

Las acciones

Asimismo, se incidió en la creación de la Oficina de Trasformación Comunitaria, que comenzará a operar la semana que viene, o la contratación, durante el pasado ejercicio, “da enerxía 100% renovable das instalacións municipais”.

Los colegios, por su parte, cuentan con luminarias led, al igual que los espacios deportivos, y a nivel educativo se han puesto en marcha tanto campañas de compostaje doméstico como talleres de educación medioambiental, que a través del programa Guizo, no solo son accesibles en escuelas, sino también para la ciudadanía.

De esta manera, Narón pasa a ser uno de los municipios “máis dinámicos neste ámbito”. El Ayuntamiento ha llevado a cabo iniciativas que suponen el “coidado do entorno, o respecto da paisaxe, a redución das emisións de CO2, a redución de consumo enerxético e moitas outras, cun selo recoñecido pola cidadanía e potenciais visitantes, reforzando a imaxe dos pobo comprometidos co medio ambiente e o respecto ao patrimonio cultural”.

Por su parte el Concello de San Sadurniño revalida su galardón por una propuesta que incluía un total de 28 acciones ambientales, relacionadas con la gestión de residuos y del agua, ahorro energético, puesta en valor d e espacios naturales, etc.

Su alcalde, Secundino García Casal, destacó que “é un premio colectivo do que debemos ter fachenda todos, despois de tantos anos apostando por un modelo de desenvolvemento sostible e respectuoso co entorno”.

El edil de Desenvolvemento Local, Manolo Varela, hizo hincapié en que que San Sadurniño “segue a ser un referente, demostrando que desde o rural tamén se pode innovar e poñer en marcha proxectos que compatibilizan a conservación e o desenvolvemento”.