Herido grave un motorista tras caerse de su vehículo en Valdoviño

Personal sanitario y agentes de la Guardia Civil asistiendo al motorista herido en Valdoviño Cedida

El conductor de una motocicleta tuvo que ser trasladado de urgencia esta tarde al centro hospitalario de referencia tras resultar herido grave en un accidente con su vehículo. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como testigos presenciales, el incidente se registró sobre las 14.40 horas en el punto kilométrico 8 +500 de la carretera AC-566, a su paso por la parroquia de Lourido y a escasos metros de la intersección con el vial que conecta con el lugar de Preitela.

Al parecer, el conductor, un varón de 63 años, perdió el control de su vehículo, cayendo violentamente contra el asfalto mientras la motocicleta salió despedida y terminó varios metros más adelante, en la cuneta del sentido opuesto de la marcha. Tras recibir el aviso, el 112 movilizó hasta el punto al destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Valdoviño y una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras una atención inicial, el hombre fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Colisión en Sedes

Prácticamente a la misma hora, en el kilómetro 5 de la DP-5404 (en la parroquia naronesa de Sedes), se registró un segundo accidente. En este caso, como detalló la central autonómica, se trató de una colisión entre dos vehículos y se saldó con uno de los implicados herido leve.

El incidente, según recoge el parte del 112, se produjo cuando uno de los turismos accedió a la carretera tras salir del garaje de una vivienda, no percatándose el conductor de que otro coche se aproximaba por la vía. Tras recibir el aviso de un particular, el Centro Integrado movilizó hasta el lugar a la Guardia Civil, el servicio de mantenimiento de viales y una ambulancia asistencial, cuyo personal atendió al hombre en el punto, que se quejaba de un agudo dolor en el hombro.