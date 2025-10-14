Mi cuenta

Ferrolterra

El delegado del Gobierno escucha las demandas de los propietarios de las Fragas

Apuesta por combinar la protección con el respeto a las parcelas del entorno

Redacción
14/10/2025 22:51
El delegado se reunió con propietarios de las Fragas
El delegado se reunió con propietarios de las Fragas
Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, mantuvo en la mañana de ayer un encuentro con la Asociación Parque Natural Fragas do Eume, encabezada por su presidenta, Ángeles Pita, con el fin de escuchar sus demandas y preocupaciones en relación a la gestión de este espacio natural, que afecta a varios concellos.

 Según se explicó desde la Delegación, Blanco “mostrou a súa sensibilidade ante as inquedanzas dos afectados relacionadas coa ampliación deste bosque protexido e destacou a importancia de manter un diálogo construtivo e respectuoso que permita compatibilizar a protección ambiental co desenvolvemento e o respecto á propiedade nas contornas do parque”. 

