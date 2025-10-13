Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Narón y Cabanas, agraciados en los sorteos de la Bonoloto y la Primitiva

En Lavandeira tocaron 35.400 euros y en la localidad naronesa 21.000

Redacción
13/10/2025 23:04
Son múltiples las opciones de sorteos semanales
AEC

Si el sorteo de la Bonoloto del domingo dejó en la administración de lotería de Alcampo, en Ferrol, 45.600 euros, la suerte volvió a sonreír este lunes en la comarca, con sendos premios de Bonoloto y Primitiva, en Narón y Cabanas

De este modo, el punto de venta situado en la Rúa Camiño da Praia de Narón fue en el que se selló la Bonoloto que en el sorteo de ayer resultó premiada con 21.000 euros

La combinación ganadora en el sorteo de este lunes fue 6, 8, 20, 33, 37 y 42, con el número 4 de complementario.

Despacho de lotería en el interior del centro comercial Alcampo

El sorteo de la Bonoloto deja 45.600 euros en Ferrol

Más información

Pero la fortuna no concluyó aquí y la Primitiva dejó también un pellizco en la comarca. En este caso, fueron 35.400 euros los que se quedaron en Cabanas, a través del punto de venta de Lavandeira, 9.

En este caso, la combinación premiada fue la de los números 1, 4, 20, 25, 31 y 36 con el 26 como complementario y reintegro el 9.

Te puede interesar

Deportistas del Ría Ferrol, militante en la máxima categoría nacional de atletismo

Nuevas ayudas económicas para deportistas ferrolanos
Redacción
Morales, a la izquierda, con su trofeo

Mariano Ortega y Marcos Morales cierran sus circuitos en el “top 10”
Redacción
Hermida y el equipo de Caranza, con sus galardones

El Natación Ferrol sale del agua para recoger sus premios en la gala gallega
Redacción
El ideal gallego

El PP mugardés acusa a la oposición de “bloqueo sistemático”
Redacción