Narón y Cabanas, agraciados en los sorteos de la Bonoloto y la Primitiva

Son múltiples las opciones de sorteos semanales AEC

Si el sorteo de la Bonoloto del domingo dejó en la administración de lotería de Alcampo, en Ferrol, 45.600 euros, la suerte volvió a sonreír este lunes en la comarca, con sendos premios de Bonoloto y Primitiva, en Narón y Cabanas

De este modo, el punto de venta situado en la Rúa Camiño da Praia de Narón fue en el que se selló la Bonoloto que en el sorteo de ayer resultó premiada con 21.000 euros

La combinación ganadora en el sorteo de este lunes fue 6, 8, 20, 33, 37 y 42, con el número 4 de complementario.

Pero la fortuna no concluyó aquí y la Primitiva dejó también un pellizco en la comarca. En este caso, fueron 35.400 euros los que se quedaron en Cabanas, a través del punto de venta de Lavandeira, 9.

En este caso, la combinación premiada fue la de los números 1, 4, 20, 25, 31 y 36 con el 26 como complementario y reintegro el 9.