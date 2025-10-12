Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

El BNG denuncia la inacción de la Xunta ante el "abandono e deterioro progresivo" de las Fragas do Eume

El diputado Xosé Manuel Golpe advierte de la falta de recursos que convierte al PRUX en "papel mollado"

Redacción
12/10/2025 14:08
8140170 15480567
Uno de los merenderos ubicados al inicio del parque natural de las Fragas do Eume  
Jorge Meis

El diputado del BNG, Xosé Manuel Golpe, denuncia la “inacción” de la Xunta ante la situación de “abandono e progresivo deterioro” del Parque Natual Fragas do Eume. El nacionalista hace referencia a que el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) se ha convertido en “papel mollado” ante la falta de recursos previstos, por lo que ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento para abordar dicha cuestión.

“Durante todo este tempo, os principais ecosistemas do parque víronse moi afectados, fundamentalmente debido á fragmentación do hábitat producida pola intensa actividades forestal vencellada ás plantacións de eucalipto de interese comercial e ás actividades de explotación que se veñen levando a cabo desde os anos 50 do século pasado”, sostiene Golpe.

Dos horas y 200 firmas: el balance de una nueva protesta de los propietarios de terrenos en las Fragas do Eume

Más información

El diputado censura, asimismo, que el programa económico-financiero del PRUX solamente tenga asignados poco más de tres millones de euros entre 2023 y 2032, una media de 200.000 euros anuales, incide.

Manos privadas

Golpe hace hincapié en la cantidad prevista por gobierno autonómico para los terrenos, 1,1 millones de euros, una cifra que considera "claramente insuficiente" teniendo en cuenta que el 90% de las parcelas del parque natural son de titularidad privada. En este sentido, asegura que "o criterio da Xunta para a compra e os prezos que está a pagar polas fincas manifesta un total desprezo ás persoas que habitan o parque", y exige alternativas para aquellos propietarios que no quieran vender.

"Existen limitacións sobre dos usos, e sobre as especies forestais e vexetais que se poden empregar, pero non se contempla unha compensación por estas limitacións", remarca.

