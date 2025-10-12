Cinco escenarios de la zona habrán mejorado para el 30 aniversario de la Rede de Teatros

Una función en el Pazo da Cultura de Narón, la única localidad con doble actuación, también en el auditorio Emilio Cortizas

La Rede Galega de Teatros e Auditorios ya ha empezado a inspeccionarse con el objetivo de mejorar las condiciones de uso tanto por parte de los artistas como del público. Entre los 47 escenarios que comprende se incluyen el Teatro da Beneficencia de Ortigueira, el Cine Alovi de As Pontes, los auditorios municipales de Cedeira y Narón, así como el Pazo da Cultura.

Por medio de esta medida se realizará un inventario completo y actualizado de los materiales y medios humanos de los que dispone cada centro, con vistas a que dicho documento siente las bases del futuro plan de modernización de las infraestructuras culturales de la Xunta de Galicia y también a la adaptación a las últimas normativas de accesibilidad y de seguridad.

Intervención

Así pues, ya se están llevando a cabo visitas presenciales a estos espacios, por parte de un equipo especializado, que terminará especificando en informes individuales los elementos de iluminación, sonido y maquinaria con los que se cuente en cada caso particular.

De la misma manera, se precisará una valoración final que registre, desde una perspectiva más cualitativa, las obligaciones o las sugerencias de intervención para garantizar que el principal circuito de distribución de artes escénicas profesionales de Galicia disponga de las mejores condiciones para el desarrollo de las actividades de todos los implicados.

Se trata de la primera vez que se realiza un documento coordinado y de tal alcance en este ámbito, precisamente cuando la Rede Galega de Teatros e Auditorios, fundada en 1996 con tan solo ocho escenarios, celebrará 30 años de trayectoria el próximo 2026. En este año 2025, entre la Xunta y las entidades locales asociadas, se destina un presupuesto superior a los 2.000.000 de euros para la programación de 560 actuaciones escénicas y musicales, además de 198 formaciones en 43 municipios.