La firma VengaJobs, elegida iniciativa emprendedora del año en los galardones de AJE Ferrolterra

Alberto y Malena Martínez, de O Parrulo D. Alexandre

La gala anual de los premios Ferrolterra Emprende que, en su décima edición, eligió el rehabilitado Muíño de Xuvia como escenario, coronó a la tercera generación de Martínez al frente del restaurante O Parrulo, Malena y Alberto, en la categoría de Joven Empresario, y a la firma VengaJobs en la otra modalidad de los galardones, la de mejor Iniciativa Emprendedora, que recogió uno de sus fundadores, David Franco.

Además, el jurado, que se reunió antes de la celebración del acto para decidir el nombre de los ganadores, entregó dos accésit. Uno a la Responsabilidad Social Empresarial, que se entregó a Larega –Manuel Veiga, uno de sus artífices, fue el que se encargó de recoger el premio–, y, el otro, a la Innovación, que fue para Walamami y que recogió una de sus promotoras, Natalia Álvarez.

“Temos claro que apoiar o emprendemento é apostar polo futuro” Bernardo Fernández, portavoz del gobierno de la Diputación de A Coruña

Los premios permiten visibilizar y reconocer el esfuerzo de los jóvenes emprendedores de la comarca, como destacó en su discurso la presidenta de la organización, la Asociación de Jóvenes Empresarios –AJE– Ferrolterra, Yadira Tenreiro.

O Parrulo no necesita presentación. Es uno de los restaurantes más emblemáticos de la comarca y Malena y Alberto Martínez son la tercera generación de un proyecto que iniciaron sus abuelos José y Celestina hace casi 70 años, en 1958.

“Debedes contar con todo o apoio das administracións” Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón

VengaJobs, por su parte, tiene su sede en la calle Dolores y se encarga, por una parte, de “conectar empresas con talento internacional”. Además, está especializada en la selección de personal en origen y destino.

En cuanto a los accésits, Larega es una cooperativa con sede social en Pontedeume que se define como una consultoría que da apoyo a instituciones y entidades sociales para implementar políticas que fomenten la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar.

Por su parte, Walamami es una tienda online de juguetes y materiales didácticos para niños hechos a mano.