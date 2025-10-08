Las cofradías de Pontedeume y Barallobre suman esfuerzos para poner en valor la ostra rizada

Ostra rizada Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participó este miércoles en la cofradía de Pontedeume en la presentación del proyecto de valorización de la ostra rizada “Ostras do Ártabro”.

Se trata de una iniciativa impulsada por dicho pósito y el de Barallobre (Fene), que cuenta con fondos procedentes de la Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) a través del GALP Golfo Ártabro Norte.

Así las cosas, la iniciativa busca poner en valor un recurso marino “que ata hai pouco era considerado unha especie invasora e de escaso valor comercial” en la zona, explican desde la Xunta, con el objetivo de potenciar su consumo y promover su aprovechamiento mediante su transformación en una conserva “artesanal de calidade”.

Para lograr dicho objetivo, se llevarán a cabo a lo largo de este y del próximo año, diferentes actividades de investigación, formación y transformación de la ostra rizada, así como jornadas divulgativas y de degustación, con el fin de dar a conocer las propiedades y cualidades nutricionales de la especie.

Un momento de la presentación de "Ostras do Ártabro" Xunta

MartinaAneiros aprovechó su participación para poner en valor el trabajo de ambas cofradías de la comarca en la promoción de la sostenibilidad de la actividad pesquera en el territorio, “impulsado iniciativas de transformación e valorización dos seus produtos”.Además, durante la presentación de “Ostras do Ártabro”, Nair González, del establecimiento mugardés Muelle 43, preparó distintas elaboraciones en fresco con ostra rizada, acercando a los presentes los sabores de este producto.