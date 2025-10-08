La miel vuelve a ser protagonista el fin de semana en Cariño y As Pontes con sendas ferias

Feira do mel en la parroquia pontesa de Goente Daniel Alexandre

El recinto ferial do Trece, en el concello de Narón, inauguró este mes de octubre la temporada de ferias con la miel como protagonista. Aunque a lo largo del otoño continuarán las celebraciones, este fin de semana son dos citas las que cobran relevancia en Ferrolterra, con la posibilidad, además, de acudir a ambas, ya que una se celebra el sábado y otra el domingo.

Se trata, en el primer caso, de la Feira do mel e artesanía do concello de Cariño, un evento que aunque todavía alcanza este año su segunda edición, cuenta ya con una completa programación que conjuga las ventas de productos relacionados con la apicultura con el ocio para distintas edades.

De este modo, el sábado 11 de octubre el municipio de Cariño acogerá la feria, que se llevará a cabo en el recinto del mercado municipal a partir de las 10.30 horas y los asistentes podrán disfrutar de mieles de varios productores, quesos y zumos naturales, entre los productos de degustación.

Además, a lo largo de la jornada habrá puestos de artesanía y cosmética y también tendrá lugar un taller con cera de abeja para los más pequeños de la casa durante todo el día. Se sortearán asimismo tres cestas con productos de la feria para continuar disfrutando en casa de lo que ofrece este evento culinario. Entre las 12.00 y las 13.30 horas se promocionará especialmente la miel con Indicación Xeográfica Protexida, comercializada como Mel de Galicia, con degustaciones a cargo de experienciasdecalidade.gal.

As Pontes

Ya el domingo 12 de octubre, será la parroquia de Goente, en As Pontes, la que dedique la jornada a la miel, teniendo en cuenta, además, que en esta zona se encuentra radicada la Casa do mel, con una amplia programación y que organiza tan solo un día antes las Xornadas apícolas do Eume. Así, la jornada dominical abrirá sus puertas a las diez de la mañana para, hasta las 19.00 horas, llenar de sabor la parroquia, con la XV Feira do Mel e do queixo.

Además de los puestos de los productos, con talleres y degustaciones a lo largo del día, también estará presente la artesanía de Galicia. La Casa do mel es la organizadora del evento, que servirá de colofón a las XXVI Xornadas apícolas do Eume que tendrán lugar el sábado con diferentes charlas. Así, a las 11.00 horas, Filipa Pucariço, veterinaria de HifarmaX, hablará sobre “A importancia dos ácidos orgánicos e substancias naturais no control da varroa”; a las 12.30 horas Iago Vilela e Iria Bellas, técnicos y veterinaria de la Casa do Mel, tratarán los “Resultados do Plan Apícola 2024-2025” y tras el “xantar abelleiro” continuará las ponencias Ramiro Javier Martínez, ingeniero técnico agrícola, hablará sobre “Cultivo do castiñeiro como especie melífera”, a las 16.30.