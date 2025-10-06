Nuevas ayudas para el comercio local de la Diputación: 6 millones de euros para “MercaNaVila”
Las empresas ya pueden adherirse a este programa y los clientes deberán esperar hasta el próximo día 20
La Diputación presentaba ayer “MercaNaVila”, una propuesta que busca apoyar el comercio de proximidad en aquellos concellos con menos de 20.00 habitantes a través de descuentos en los negocios adheridos.
Así, el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, también dio a conocer que todos aquellos empresarios interesados en tomar parte en esta propuesta ya pueden adherirse, remarcando que esperan una participación cercana a los 2.500 establecimientos, lo que “permitirá mobilizar preto de 25 millóns de euros en vendas no comercio local, nun dos maiores programas de impulso ao consumo de proximidade activado en Galicia nos últimos anos”.
Este programa contará con una partida total de 6 millones de euros, cuestión que lo sitúa muy cerca de los presupuestos autonómicos a nivel Galicia, cuestión en la que también incidió Formoso. “A Xunta de orzamenta 7,5 millóns de euros para toda Galicia este ano en programas como este, mentres que a Deputación orzamenta 6 millóns de euros para unha soa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes. É polo tanto un programa moi ambicioso e que esperamos que teña unha importante aceptación por parte de comercios e consumidores e un importante impacto no pequeno comercio da provincia”, subrayó.
Oportunidades
Por su parte, la diputada Avia Vieira, quiso poner el foco en los protagonistas de esta campaña, asegurando que “o comercio local é cohesión social, contacto humano, xeración de oportunidades no rural, aposta pola pequena economía, ecoloxía...”, al tiempo que subrayaba que la apuesta por el consumo de proximidad “contribúe á fixación de poboación nos concellos máis pequenos, á xeración de oportunidades e benestar para a poboación local e, por suposto, ao fortalecemento da nosa economía”
Con todo, desde el organismo provincial explicaron que las empresas interesadas en tomar parte en esta nueva convocatoria tendrán hasta el próximo día 20 del presente mes para poder adherirse. Tendrán que hacerlo a través de la página web: mercanavila.gal/. Una vez culminado este tramo, será el momento de iniciar la inscripción para los clientes.