Cool Farms producirá 900 toneladas anuales de arándanos en San Sadurniño

Bastian González, en primer término, con un compañero en la finca de Cerdido

Cool Farms, paraguas que aglutina, entre otros, proyectos innovadores en la comarca como lo fue en su día Horticina, en Cerdido, continúa en fase de fortalecimiento y expansión y, actualmente, prepara ya la finca de 52 hectáreas en San Sadurniño en la que cultivará arándanos. Serán, según explica Bastian González, el director agrícola de la firma, 900.000 kilos por cada campaña, cuya cosecha, como es habitual, se extenderá entre junio y septiembre a partir de un par de años. Ese es el plazo en el que los nuevos propietarios de la parcela esperan tenerla a punto para comenzar a producir.

“La idea era replicar de alguna manera en San Sadurniño lo que fue la idea original de Miguel Mato, ampliando la superficie del arándano”, apunta el técnico. El lugar elegido era propiedad de la antigua cooperativa de Prospes, dedicada hace tiempo al vacuno de leche y más recientemente a un uso agrícola, como la producción de silo de hierba y maíz.

La empresa vio la oportunidad de reconvertir la finca, sacarla del abandono e incrementar la producción de arándano en ecológico en el norte de España. El modelo de trabajo será marca de la casa y, de este modo, se utilizarán las técnicas de agricultura regenerativa “con la intención de sacar el producto con las mejores características posibles, lo más ‘sano’ que se pueda y aprovechando los recursos medioambientales de los que disponemos”, apunta Bastian González.

Es una realidad que el consumidor demanda cada vez más materia prima de calidad y menos condicionada por fitosanitarios, confirma el director agrícola de Nagrinho, la promotora de esta plantación. “Poco a poco crece el número de consumidores más concienciados y responsables con la producción en ecológico y ser más sostenibles. Al final, la agricultura ecológica no es solo buscar un menor uso de fitosanitarios y nuestra conciencia va un poquito más allá, y el consumidor al que llegas valora el esfuerzo de los productores y responde en el mercado a la hora de pagar un poquito más”.

Repercusión en el empleo La nueva explotación que Cool Farms gestionará en San Sadurniño tendrá un impacto importante en términos de creación de empleo. En la campaña propiamente dicha, que se extiende entre junio y septiembre, se prevé, estima Bastian González, una alta demanda de trabajadores, “con picos de 350 personas”. En lo que respecta al personal fijo, rondará las 20 personas, de las cuales la mitad ya están trabajando en el terreno y, en un periodo intermedio –sobre siete meses, incluyendo las labores de poda y mantenimiento– se requerirán alrededor de 60 o 70 personas. “Estamos hablando de un volumen de muy importante que demuestra que el sector primario puede generar puestos de trabajo”, dice.

La competencia con el producto de fuera no es fácil, pero Bastian González no se obsesiona. “En Galicia tenemos por suerte una tierra, un clima y un agua que ya quisieran en otras partes del Estado. Son condiciones propicias para buscar una agricultura más sostenible y llegar tanto a los consumidores gallegos como a los de fuera que no tienen cerca esos cultivos”. Con todo, reconoce que “lo que viene de fuera cubre otras ventanas y, en nuestro caso, por ejemplo, el periodo de producción es el que es: de junio a septiembre. Hoy estamos muy acostumbrados, también por fortuna y gracias a la evolución de la propia agricultura, a tener productos que antes no teníamos durante todo el año. El miedo a la producción de fuera está ahí, pero también es cierto que los productos que entran en Europa tienen sus controles”.

En Cool Farms han decidido apostar para esta nueva explotación por variedades nuevas que tienen una vida ‘postcosecha’ más larga o un calibre mayor, de más sabor también. “Los estudios en nuevas variedades están al día y si queremos ser competitivos dentro del mercado, tenemos que apostar por el producto diferenciado que ya tenemos, por la agricultura ecológica y de calidad con la que queremos llegar a nuestros consumidores. El objetivo es ofrecerle algo que quiera volver a consumir, que cuando lo pruebe, quiera repetir”.

El arándano es un producto que, como explica Bastian González, “se está metiendo poco a poco en la cesta de la compra” y en esta introducción generalizada tiene mucho que ver una creciente gama de sabores. “Se trata de llegar a todos los consumidores, desde aquellos a los que le gusta una fruta más dulces, como puede ser mi caso, a los que, como pasaba más antes, preferían unas con un toque más ácido”.

La preparación de la finca, que obtuvo el pasado mes de mayo el visto bueno de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade al Informe de Impacto Ambiental a su proyecto de balsa de agua, captación y bombeo para la riega de las 52 hectáreas, avanza según lo previsto. Explica Bastian González que “simplemente tenemos que esperar el tiempo para la reconversión en agricultura ecológica de las dos parcelas, que son tres años, y para las labores de terreno, las preparaciones, los caballones para la planta y un labor de aireo mínimo para que se mantengan todas las cualidades del terreno”.

Así, y si no hay contratiempos improbables, la primera cosecha será en dos campañas, es decir, en el verano de 2027. Será entonces cuando la comarca de Ferrolterra afiance su posición de potencia en la producción de arándanos.