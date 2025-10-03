La Diputación dejará una inversión de 26,5 millones en Ferrol, Eume e Ortegal

Sesión plenaria de octubre en la Diputación - Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña dio luz verde este viernes 3 de octubre, por unanimidad, a la inversión adicional para el Plan Único (POS+) de este 2025, que alcanza tras la suma de esta cantidad los 138 millones de euros. En el caso concreto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, la aportación alcanzará los 26,5, tras el añadido aprobado de 4,1.

Desde el organismo que dirige Valentín González Formoso señalan estas cifras de “récord”, lo que confirma, indican, el compromiso de la institución con la autonomía municipal, “a igualdade territorial e o reforzo dos servizos públicos”. En este sentido, sostienen que se trata del mayor plan de cooperación de Galicia “e un dos máis ambiciosos do estado”.

Formoso hizo hincapié en que la Diputación invertirá este año en los 83 municipios coruñeses “máis que a Xunta nos 313 concellos galegos, e facémolo con fondos incondicionados, que os municipios poden destinar a aquilo que realmente precisa a veciñanza”, presumió.

Cabe señalar que este Plan Único había alcanzado ya los 116 millones de euros el pasado mes de mayo, tras la aprobación de una primera modificación de crédito de 30 millones –que salió adelante, también, con la unanimidad de votos de todos los grupos–.

El modelo del POS+ permite a las administraciones locales destinar estos fondos a obras en infraestructuras, servicios sociales, ambientales o culturales. A este respecto, desde la Diputación señalan que este ejercicio se han aprobado 362 obras con cargo a estos fondos, entre las que se encuentran trabajos de mejora de viales, redes de saneamiento y abastecimiento o renovación de instalaciones deportivas y culturales, entre otras. El Plan Único permite a los Concellos, además, destinar las aportaciones a gasto corriente, financiando de este modo “servizos esenciais como o alumeado público, mantemento de vías municipais, recollida de lixo ou conservación de instalacións”, enumera el organismo provincial, poniendo el foco, asimismo, en los siete millones de euros que irán a parar a gasto social o los doce que lo harán para amortizar deuda.

Según lo aprobado ayer en sesión plenaria, en el caso de Ferrolterra, los tres Concellos que dispondrán de más fondos este ejercicio serán Narón –3,4 millones–, As Pontes –2,7– y Ortigueira –2,2–.