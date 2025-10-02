Las disciplinas artísticas en Neda y Valdoviño, con profesores de renombre, abren matrículas

Una de las clases de teatro juvenil en la Casa da Cultura de Neda - Cedida

Los Concellos de Neda y Valdoviño coincidieron ayer en la apertura de sus respectivos plazos de inscripción para participar en las escuelas municipales de distintas disciplinas artísticas. Por un lado, se oferta teatro infantil y juvenil, a cargo de la fundadora de la compañía Teatro Calavera Marián Rei, así como de adultos, de la mano del director y distribuidor Agustín Bolaños. Por otra parte, el pintor Manuel Carballeira impartirá artes plásticas mientras que la artesana Martina Beceiro se ocupará de la cerámica.

Para formar parte de los grupos teatrales que se desarrollarán en la Casa da Cultura de Neda, será necesario apuntarse presencial o telefónicamente en la biblioteca municipal. En cualquiera de las tres aulas, las clases tendrán lugar los miércoles por la tarde, por orden de edad: de 17.00 a 18.30, de 18.00 a 19.30 y después, los mayores.

En este caso no se marca fecha límite, al contrario que ocurre en el Concello Valdoviño, que fija como máximo el viernes 10 en la Casa da Cultura o el domingo 12 a través de la sede electrónica. Las clases de dibujo y pintura se realizarán los martes en el local social de Loiba y las de cerámica se celebrarán los jueves en Vilaboa, las dos de tarde. En ambas actividades se separarán grupos infantiles (22,12 euros) y de adultos (29,49).