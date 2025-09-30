Mi cuenta

Ferrolterra

La Diputación ofrece un curso de guía intérprete del Xeoparque Cabo Ortegal

La formación contará con 20 plazas y habrá una selección de candidatos entre quienes se inscriban

Redacción
30/09/2025 20:57
Playa de Aresa Negras en Teixidelo
Playa de Aresa Negras en Teixidelo - Cedida

Los profesionales y personas emprendedoras del sector turístico así como otros profesionales relacionados con la materia tienen la oportunidad de formarse como guía intérprete del Xeoaparque Cabo Ortegal.

El curso oficial, con una duración de 120 horas, está promovido por la Diputación de A Coruña y abre su plazo de inscripción para la actividad que se desarrollará desde el próximo lunes 6 de octubre hasta el 3 de diciembre, en dos ediciones simultáneas, de mañana y tarde, con 20 plazas en cada una de ellas.

La propuesta combina la modalidad mixta –Moodle, sesión en directo por Zoom y clases presenciales– con cinco prácticas de campo, de seis horas de duración cada una de ellas, en los principales puntos de interés del Xeoaparque.

la formación pone el foco en la calidad y en la interpretación del patrimonio geológico, natural y cultural teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, accesibilidad y seguridad, ya que se trata de una de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino –PSTD– del Proxecto Xeoparque Cano Ortegal, gestionado desde Turismo de la Diputación, con financiación de los fondos europeos Next Generation.

Las bases y el formulario de inscripción están a disposición en la web de la Diputación

