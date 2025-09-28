Las pensiones no contributivas cayeron un 18% en la comarca desde el año 2005

Cerca de 1.400 personas cobran la no contributiva en la comarcaI Jorge Meis

El número de pensiones de jubilación no contributivas en Ferrolterra se redujo en más de un 18% en las dos últimas décadas. En este tiempo, la cantidad de residentes en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal que perciben esta prestación pasó de 1.687 en 2005 a 1.377 el año pasado, según el último dato del Instituto Galego de Estatística. La tendencia descendente se ha interrumpido, sin embargo, el último ejercicio con respecto a 2020: entonces había 1.315 beneficiarios en la comarca, por los 1.377 del pasado diciembre.

Por sexos, las mujeres son más numerosas, atendiendo a los factores sociológicos, culturales y políticos –por lo tanto, también económicos–, pero también es verdad que se está produciendo una inversión de los papeles y la diferencia que había hace casi veinte años ha disminuido drásticamente. Así, teniendo en cuenta solo las pensiones de jubilación y excluyendo las de invalidez, en 2005 el porcentaje de beneficiarios estaba en el 17,6% del total: eran 298 hombres por 1.389 mujeres. Cinco años después, la proporción subió hasta el 19,7% a pesar de que hubo un ligero descenso en el número de perceptores (287). Sin embargo, las 220 mujeres menos que la cobraban con respecto a la fecha anterior provocó el incremento porcentual.

En 2015, la situación anterior apenas cambió, pero, aun así, sí siguió aumentando la proporción de perceptores de la pensión no contributiva en la comarca: fueron 284 por 1.071 mujeres, es decir, que, a pesar de que cuantitativamente fueron menos, una nueva baja considerable –cerca de un centenar de mujeres– fue determinante para que de cada 100 pensionistas no contributivos, 21 fuesen hombres.

1.377 personas cobran en Ferrolterra una pensión no contributiva de jubilación, 310 menos que hace dos décadas

Las dos últimas referencias –2020 y 2024– reflejan una aceleración de esta dinámica. Es indudable que los pasos que se han dado a nivel cultural, económico y educativo en las últimas décadas ha impulsado un mayor equilibrio –con cautela, pues todavía hay una brecha considerable, como se puede comprobar en la divergencia por género de las prestaciones de jubilación contributivas– y eso se traslada a los números. Al cierre del año pasado había en los veinte municipios de la comarca 1.377 personas que cobraban una no contributiva –que oscila entre los 141,18 euros y los 564,70, aunque a esa cantidad hay que sumar la cuantía que aporta la variable de la dependencia–. De esos casi 1.400 residentes, 365 eran hombres, lo que permitió subir el porcentaje del 24,4% del total que se registró el último día de diciembre del año de la pandemia –2020– al 26,5%.

En el caso de las pensiones de discapacidad –para personas entre 18 y 65 años y con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, aunque es compatible con el trabajo, con el límite de 15.105,80 euros anuales de salario–, el número de perceptores en la comarca también se ha ido reduciendo con el paso de los años. En 2005 eran 1.608 residentes y, mayoritariamente mujeres (829) y apenas un lustro después pasaron a ser 1.341, con 731 mujeres y 610 hombres.

En la serie siguiente –2015 y 2020– la disminución fue más suave: eran 1.275 y 1.253, respectivamente, aunque, mientras el número de varones que la percibían aumentaba ligeramente, el de mujeres hacía lo contrario pero con más fuerza: cerca de 60 en la primera franja temporal y otros 30 en la segunda.

La última radiografía revela una cifra total de 1.075 y, por primera vez, más hombres (543) que mujeres (532).

Las diferencias de género en la cuantía de las contributivas llega a los 700 euros en el Eume Más información

La realidad de las pensiones contributivas es muy diferente. Primero, porque la cifra ha ido aumentando –pasando de las 46.799 en 2011 a 47.772 en 2024–. Cabe recordar que en este caso, la prestación está calculada en función de los años cotizados y de las aportaciones del trabajador y la empresa, por lo que la diferencia por sexos también es importante, teniendo en cuenta esos mismos factores culturales y sociales heredados y, además, la mayor carga de las mujeres en el ámbito de los cuidados familiares en general. La distancia es en algún caso abismal. La pensión media en los municipios del Eume se sitúa en los 1.558 euros, aunque son, de media, 1.895 en los hombres y 1.159 en las mujeres, es decir, más de 700 de diferencia. En los concellos de Ferrol, la masculina está en los 1.720 euros y la femenina en 1.166, mientras que en el Ortegal, además de ser las más bajas –1.063 de media–, la diferencia por sexos es menor: 1.218 ellos y 905 ellas.