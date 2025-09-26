O mosteiro de Monfero e as Meninas de Canido, no podio dos premios #HoxeEscriboEn
A primeira posición é para o pontés Xosé María López e o tema ferrolán foi elixido pola arteixá Raquel Martínez
O certame literario #HoxeEscriboEn celebrou este mesmo venres a entrega de premios na biblioteca provincial da Coruña, un acto no que estivo moi presente a cidade de Ferrol e a comarca do Eume. Este protagonismo recaeu especialmente en Xosé María López Fernández, das Pontes, que obtivo o primeiro posto polo seu relato “O fío no tempo”, que xira arredor do mosteiro de Monfero.
A entrega de galardóns correu a cargo da deputada de Cultura, Natividad González, que valorou da iniciativa “que cada ano recibe máis relatos”, lembrando que con esta convocatoria acadouse a quinta edición.
Xunto ao pontés subiron ao podio Francisco Ascón Belver, de Oleiros, que redactou un texto sobre a praia de Langosteira de Fisterra, e tamén Raquel Martínez Rodríguez, de Arteixo. Esta última gañadora conseguiu a terceira posición no concurso co seu título “Onde está Velázquez?”, cuxo contido trata sobre o proxecto de arte urbana das Meninas de Canido.
As áreas de Cultura e Turismo da Deputación organizan, en colaboración coa biblioteca provincial, o #HoxeEscriboEn, que premia aos gañadores con estadías e experiencias en cabanas e outros establecementos rurais da provincia, así como lotes de produtos que sexan representativos de selos de calidade e sustentabilidade.
Deste xeito, trátase de fomentar o talento creativo, animar a ler e escribir, e divulgar o patrimonio turístico e cultural dos distintos concellos, ao mesmo tempo que se sensibiliza sobre o coidado medioambiental.