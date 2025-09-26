Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

O mosteiro de Monfero e as Meninas de Canido, no podio dos premios #HoxeEscriboEn

A primeira posición é para o pontés Xosé María López e o tema ferrolán foi elixido pola arteixá Raquel Martínez

Redacción
26/09/2025 22:50
O concursante das Pontes conseguiu o primeiro premio | Cedida
O concursante das Pontes conseguiu o primeiro premio | Cedida

O certame literario #HoxeEscriboEn celebrou este mesmo venres a entrega de premios na biblioteca provincial da Coruña, un acto no que estivo moi presente a cidade de Ferrol e a comarca do Eume. Este protagonismo recaeu especialmente en Xosé María López Fernández, das Pontes, que obtivo o primeiro posto polo seu relato “O fío no tempo”, que xira arredor do mosteiro de Monfero.

A entrega de galardóns correu a cargo da deputada de Cultura, Natividad González, que valorou da iniciativa “que cada ano recibe máis relatos”, lembrando que con esta convocatoria acadouse a quinta edición.

Xunto ao pontés subiron ao podio Francisco Ascón Belver, de Oleiros, que redactou un texto sobre a praia de Langosteira de Fisterra, e tamén Raquel Martínez Rodríguez, de Arteixo. Esta última gañadora conseguiu a terceira posición no concurso co seu título “Onde está Velázquez?”, cuxo contido trata sobre o proxecto de arte urbana das Meninas de Canido.

As áreas de Cultura e Turismo da Deputación organizan, en colaboración coa biblioteca provincial, o #HoxeEscriboEn, que premia aos gañadores con estadías e experiencias en cabanas e outros establecementos rurais da provincia, así como lotes de produtos que sexan representativos de selos de calidade e sustentabilidade.

Deste xeito, trátase de fomentar o talento creativo, animar a ler e escribir, e divulgar o patrimonio turístico e cultural dos distintos concellos, ao mesmo tempo que se sensibiliza sobre o coidado medioambiental.

Te puede interesar

Diogo trata de superar a un jugador del Alzira

O Parrulo Ferrol defiende su plaza ante Osasuna
Iago Couce
El presidente de la asociación, Alberto Pena

Despedida al cine callejero y bienvenida a las “Historias extraodinarias” en el Pazo da Cultura
Eva Mazás Arnoso
Bancada de los grupos de la oposición durante la sesión plenaria del pasado jueves

La corporación ferrolana firma un pleno prácticamente sin acuerdos
J Guzmán
Instantánea de la presentación de la iniciativa

El área de Seguridade organiza una nueva edición del programa “Mans que salvan vidas”
Redacción