El juicio por la impugnación del ERE en Einsa se celebrará el 23 de octubre en Madrid

Una protesta de Einsa Print, el pasado mes de junio

La plantilla de Einsa Print, la planta de artes gráficas de As Pontes, no tira la toalla y ayer anunció que seguirá movilizándose las próximas semanas, con la vista puesta en el 23 de octubre, día en el que se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional por la impugnación del ERE, que ha enviado al paro a cerca de un centenar de empleados, casi todos del centro de producción de Penapurreira.

El nuevo secretario comarcal de la CIG-Industria, Serxio Martínez, explicó que, al haber cesado la empresa su actividad, “e ao non haber un centro de traballo ao que reincorporarse, demandamos que se recoñeza a improcedencia dos despedimentos”. En la actualidad, añade, se está desmantelando la fábrica y quedan alrededor de 25 personas en tareas de mantenimiento y administración. En marzo del año que viene también serán despedidos, indica el sindicato, que insiste en que “seguiremos loitando por que se recoñeza que o ERE é unha fraude” y que en ningún momento la empresa quiso “manter a actividade” buscando alternativas.

“Todo estaba planeado para ir ao peche, como evidencia que en pleno periodo de consultas se dese de baixa no Imposto de Actividades Económicas”, dice.