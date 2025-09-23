Una vuelta al cole sin libros y para todas la edades comienza en Ferrolterra

Una representación del grupo teatral municipal de Cariño| CONCELLO

El curso escolar está a punto de celebrar un mes de trabajo y, conscientes del trajín y ajetreo que suponen estos momentos para muchos, los concellos han habilitado todo tipo de propuestas que permitan conciliar a las familias.

Este es el caso de Neda, que cierra hoy el plazo de matrícula para todos aquellos que se preinscribieron en junio en alguna de las actividades que ofertan las escuelas deportivas y municipales —cuya adjudicación a la empresa A Billarda S.L. por 65.602 euros anuales se daba a conocer ayer—, donde se podrá disfrutar de gimnasia terapéutica, entrenamiento funcional, zumba, yoga o pilates. Para los pequeños, además, vuelven las clases de patinaje y los decanos podrán apuntarse a los grupos de memoria. A partir de mañana, día 25, se abre el turno de matrícula para los empadronados en el municipio que no hayan reservado plaza y, a partir del primero de octubre, podrán cubrir las vacantes todos aquellos vecinos y vecinas de otras localidades.

De esta forma, el programa “Nedactívate” incluirá un total de 40 horas lectivas semanales, pensadas para todos los gustos y todos los públicos.

“Unha chea de propostas”

En Cariño también encaran la recta final para poner a punto este servicio. El día 29 se cerrará el plazo para participar en las Escuelas Deportivas y Obradoiros Culturales que ofrece el concello, que darán comienzo el 13 de octubre y finalizarán el 31 de mayo.

Desde niños a adultos podrán tomar parte en propuestas como aquagym, balonmano, teatro, baloncesto, atletismo o natación, cuyos horarios provisionales ya están disponibles en la web municipal –aunque podrán ser modificados en función de la disponibilidad–.

El siguiente municipio que cerrará las inscripciones será Moeche, que a las puertas del otoño pone en funcionamiento “unha chea de propostas” que tampoco entienden de edades.

El día 6 de ese mismo mes arrancarán las sesiones de ejercicio de mantenimiento, spinning o circuitos de fuerza, pero “para a xente miúda” regresan, además, la participación gratuita en patinaje, ajedrez y atletismo.

Desde el Consistorio explican que será necesario llegar a un mínimo de inscritos para poder iniciar las propuestas, cuyo horario variará en función de la demanda. Las plazas son limitadas y se dará prioridad a todos aquellos que hayan tomado parte en esta convocatoria durante el pasado curso lectivo.

En el ámbito cultural, las matrículas darán comienzo hoy mismo y podrán realizarse tanto en la Sede Electrónica como de manera presencial en el propio Concello. Pepablo Patiño será el encargado de dirigir al elenco local –que abre sus puertas a mayores y pequeños a partir de 6 años–. También habrá un taller de memoria de la mano de la trabajadora municipal Pilar Pazo y, en este caso, está habilitado el correo pilar.pazo@moeche.gal para ampliar la información.

A este carro también se sube Ortigueira, que ya ha abierto al público la matrícula. Desde el agua a tierra firme, el Concello cuenta con sesiones de 45 minutos de duración en las piscinas, tanto para menores como para adultos. Además, en estas mismas instalaciones se llevarán a cabo las clases de gimnasia recuperadora, la de mantenimiento, taichí y los circuitos. Por su parte, el polideportivo acogerá, entre otros, tenis y pádel.

Las disciplinas deportivas también se llevarán a la zona rural del municipio, en los locales de San Claudio, Ponte Mera, Barbos, Baleo, Espasante o Loiba. Asimismo, se estrenarán las modalidades de acroyoga y breathwork –o respiración consciente–.

Con ganas de coger ritmo, arranca el curso en las comarcas, pero fuera de las aulas. Se vuelve a clase, aunque en estas, aparentemente, no hacen falta libros.