Más de un millón de euros del gobierno autonómico para los caminos de Ferrol, Eume y Ortegal

Un momento de la visita de la delegada territorial CEDIDA

Durante la pasada jornada, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitaba el concello de Cariño acompañada de su alcaldelsa, Ana López, para informar de la resolución del Plan Camiña Rural 2025-2026, una iniciativa de la Consellería do Medio Rural que repartirá en 18 concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal una partida superior al millón de euros.

La representante del gobierno autonómico y la regidora local se trasladaron hasta la parroquia de Sismundi, donde el Consistorio está ejecutando trabajos de pavimentación y mejora del camino municipal de O Pousadoiro acogiéndose a esta convocatoria, que dejará en el término municipal cariñés un total de 54.510 euros.

Con cargo a esta ayuda, también se llevará a cabo la adecuación de los caminos de O Plantío y Xanico, siguiendo la línea de la aplicación de una doble capa asfáltica y de aglomerado caliente.

Además de este Ayuntamiento, otros 17 han podido beneficiarse de esta convocatoria, y solo dos superan una inversión superior a los 100.000 euros: Ortigueira, con 109.737 y As Pontes, con 101.490 euros.

Cuantía en cada concello

En el caso de los concellos restantes, las partidas de la Consellería –como refleja el DOG número 19 del 29 de enero de este año– oscilan entre los 40.000 y los 80.000 euros, aproximadamente. Así, las administraciones de Mugardos, Ares, Cabanas y Pontedeume recibirán un total de 43.133, 44.785, 46.024 y 47.332 euros, respectivamente.

Les sigue la localidad fenesa, que contará con un apoyo de 51.670 euros; el Consistorio de Neda, que recibirá 52.974; y 53.655 euros irán a parar al municipio modestino. Asimismo, la ciudad naval recibirá un total de 56.336 euros, seguido de Narón, que contará con una partida de 56.588 y A Capela, con una de 59.034 euros.

Superando el umbral de los 60.000 euros se encuentran As Somozas, Cedeira y Valdoviño –con ingresos de 65.081, 68.854 y 69.485 euros respectivamente–.

Por último, los términos municipales de Monfero y San Sadurniño contarán con dos de las concesiones más abultadas, con unas cuantías de 84.678 y 86.229 euros, correlativamente.

19,5 millones de euros

Durante su visita, Aneiros recordó que esta línea cuenta con una dotación en toda Galicia que asciende a los 19.5 millones de euros distribuidos en dos anualidades, lo que supone una inverión de 9,99 millones de euros en el próximo ejercicio de 2026.

La delegada territorial también aprovechó para poner en valor la importancia de este programa en relación con su “contribución á mellora da accesibilidade no medio rural, a fixación de poboación e ao incremento da competitividade das explotacións agrarias”.