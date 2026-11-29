La mayoría de los comercios que abrieron fueron de centros comerciales y cadenas C.R.C.

La jornada de este domingo fue día de elecciones, pero también de trabajo en sectores que habitualmente cierran sus puertas en este día de la semana, como el comercio.

Este 29 de noviembre, domingo posterior al Black Friday, fue el primero de apertura extraordinaria de cara a la campaña navideña. Así, las grandes superficies de la zona como Odeón, en Narón, y Parque Ferrol y Supercor, en Ferrol, atendieron al público en esta jornada de apertura extraordinaria, que se repetirán los próximos de 6 –Día de la Constitución–, 13, 20 y 27 de diciembre.

El pequeño comercio tiene libertad horaria y, de así decidirlo, podría abrir los domingos que quisiese, algo que, sin embargo, no sucede habitualmente con las tiendas de la ciudad. Este domingo, sin embargo, también en el barrio de A Magdalena podían verse comercios con las puertas abiertas, aunque mayoritariamente fueron los pertenecientes a cadenas comerciales de firmas –Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, perfumería Avenida o Quicksilver, entre otras–, mientras que el comercio local no se animó en esta jornada de afluencia de gente en las calles.

De hecho, un domingo sin apenas lluvia invitó a la ciudadanía a salir a la calle, aprovechando la jornada electoral, y se pudo ver así mucha más gente de lo habitual en un domingo mañanero. Las cafeterías y terrazas también se llenaron, con el comentario generalizado de la cita con las urnas. Tan diferente fue este domingo, que hasta continuaron en fin de semana las obras en las calles, uniéndose al bullicio de la gente el ruido de las propias intervenciones en calles tan céntricas como la Real, donde se están ejecutando trabajos de humanización.

Las obras no cesaron en la calle Real en domingo C.R.C.

El soterramiento del cableado, la instalación de iluminación LED y el mobiliario urbano forman parte de las tareas que se están realizando actualmente, y que tienen levantados algunos tramos del firme. Precisamente en estos puntos que afectan a la calzada, que están vallados, es donde se acelera el ritmo de cara a la llegada de las fiestas navideñas, ya que la calle Real es una de las más frecuentadas y también por donde transcurren las cabalgatas