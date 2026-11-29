El trabajo del alumnado de la Jorge Juan de Xuvia Cedida

Unos 10.000 escolares de la práctica totalidad de centros de toda la comarca han participado en la octava edición del Encuentro Escolar de Ferrolterra por la Eliminación de la Violencia de Género, una iniciativa de la Federación de Anpas Concepción Arenal que cuenta con la entusiasta financiación de la Diputación de A Coruña. Se trata de una cita consolidada, pero no solamente por los números de participantes, sino porque el interés de colegios e institutos desborda a las organizadoras.

Patricia Pérez y Cristina Saavedra están detrás de esta propuesta educativa que, junto con el Festival Escolar do Camiño Inglés, suponen los dos grandes eventos de la entidad de familias. Son ellas las que llevan ocho años acudiendo a las escuelas, hablando con los equipos de dirección y cuidando cada detalle porque están convencidas, como dice su lema, de que “la mejor vacuna para acabar con la violencia de género es la educación”.

Prevención

En esta ocasión, el proyecto fue un ‘Bosque de Voces’. “Quisimos darle visibilidad a los mensajes, al lenguaje. Animar a que el maltrato no se quede en el silencio, que no se lo guarden ni se lo coman, que las víctimas lo compartan y lo expresen”, trasladan las responsables, explicando además que los escolares recibieron unos labios hechos con cartulina que, por un lado, tuvieron que recortar y “tunear” como más les gustase y “en la parte de atrás les pedimos que pensasen una frase, que fueron maravillosas, fantásticas”.

Creatividad y mensajes en los trabajos escolares Cedida

Después, a cada una de las bocas, se les insertaba un palo que permitía clavarlas todas juntas en una base “y hacían como una especie de bosque” que contribuyó a visibilizar la lucha contra la violencia machista, en el marco del 25N, en casi todos los colegios de los once municipios que conforman la comarca.

“Nos pareció una buena dinámica para que sean conscientes de la necesidad de compartir con alguien lo que te está pasando porque incluso puedes tener a personas al lado que lo hayan sufrido”, añaden, y subrayan que para elaborar los materiales se ponen en contacto todos los años con las entidades de Ferrol que trabajan con temas de violencia. Gracias a ello, el folleto que acompaña a la actividad y que llega a las casas de cada escolar está jugando un papel clave en la prevención e información a potenciales afectadas.

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“Alguien que está sufriendo maltrato a veces no tiene las herramientas necesarias para pedir ayuda o no sabe dónde ir, y nos ha pasado que hasta nos llaman a nosotras para decirnos que están pasando una situación así”, recuerdan. Asimismo, están en contacto con el profesorado porque son conscientes que hay niños y niñas que están en un contexto de violencia machista. “Muchos lo expresan a través de estas iniciativas. Es muy impactante para todos porque vemos que realmente funciona. Son víctimas silenciosas con las que trabajamos con mucho cuidado, siempre a expensas del equipo docente, pero es gratificante comprobar que les está ayudando”, valoran.

Consenso

Cristina y Patricia no están solas en esto, les acompaña Violeta, el dibujo de una niña muy especial que asume el papel de “mascota” de todo el proyecto. “Nos la hizo una víctima de violencia de género. Apareció con ella hecha en ganchillo, una muñeca ‘amigurumi’, así que plasmamos el diseño y desde entonces es nuestra imagen”, relatan estas dos madres entusiastas que no ocultan su preocupación por una falta de relevo que podría avocarlas a escribir el punto final a esta exitosa iniciativa.

No obstante, por el momento prefieren no adelantar acontecimientos, sino seguir desempeñando esta ardua labor que supone la organización del Encuentro que, por cierto, recibió ese nombre “porque, aunque no se hace ningún evento físico, sí hay una unión porque durante los días que dura la actividad les hacemos pensar en colectivo a la vez”. Además, otra de las claves de la popularidad de la propuesta es que se lo ponen muy sencillo a los y las docentes.

E Os Casais también tuvieron su 'Bosque de Voces' Cedida

“Intentamos que la conciliación con el currículo escolar sea eficiente; es decir, que sea algo que tenga que ver con la programación y que el alumnado lo pueda hacer en una tutoría de 50 minutos. Les facilitamos todo el material para que no tengan que emplear tiempo extra ni pensar cómo hacerlo, así como los folletos que se llevarán después a casa y las instrucciones. Hemos llegado a hacer tutoriales en vídeo”, recuerdan, asintiendo al responder que sí, que son ellas las que se encargan al 100% de la propuesta.

“Al terminar el de un año ya pensamos en el siguiente. Se nos ocurre una idea y la otra la complementa. Buscamos que sea algo con lo que los niños y niñas se diviertan, para que les quede el mensaje a través del juego”, exponen, y reconocen además que “es una alegría la respuesta que estamos teniendo”, puesto que los centros educativos son, en muchas ocasiones, quienes las llaman o les piden que amplíen materiales para llegar a más aulas, algo que pasó, por ejemplo, con el IES Concepción Arenal, donde participaron 700 estudiantes de todos los ciclos.

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Por último, defienden que la lucha contra la violencia de género “no tiene ningún color ideológico” y aunque haya gente que puede ver “que tira a la izquierda”, Patricia y Cristina consideran que “hay cosas, como estas, que son consensos, y que deben tratarse en los centros. Lo vemos en nuestros hijos, que lo tienen interiorizado y es innato, saben que hay cosas que no se pueden consentir. Está claro que con la labor educativa que se está haciendo algo tiene que germinar”.