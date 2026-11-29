Rey Varela Belen Merced Juan Rey-Cabarcos

El belén de la Cofradía de la Merced no es únicamente un enclave a visitar esta época navideña por la belleza de su recreación, sino que también es parada obligatoria para quienes quieran colaborar en la misión de que la infancia y la adolescencia más vulnerables de Ferrol puedan estrenar sus propios regalos el día de Reyes.

El ‘Árbol de la Ilusión’ es una iniciativa de la hermandad en colaboración con el Patronato Concepción Arenal que consiste en escoger una de las tarjetas que cuelgan del abeto navideño que adorna el local del belén mercedario, en la calle Dolores 42. Por detrás, se indican un par de datos del menor al que le corresponderá el presente: si es niña o niño, su edad, su talla y sus gustos.

Además, incorpora un código correspondiente que garantiza que la identidad de todos los participantes no se desvela en ningún momento del proceso. De este modo, los ‘pajes’ tendrán que comprar el regalo en función de sus preferencias y valorando un desembolso sensato para que, dentro de lo posible, todos los presentes vayan en una misma línea y no se generen desigualdades.

Grúas cigüeña y la F-111 en el belén de la Cofradía de la Merced, que ya abrió sus puertas en Dolores 42 Más información

Una vez efectuado el encargo, los ayudantes de los Reyes Magos volverán por el belén de la Cofradía de la Merced para dejarlo y que en la noche más mágica del año aparezcan bajo el árbol de un centenar de familias que están pasando por una situación económica difícil. Entre quienes participen en la iniciativa, la hermandad sorteará una pequeña cesta como agradecimiento.