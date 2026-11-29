Esta vez se estrenarán en el Ritual Stage del festival de Viveiro Cedida

La banda Keepers, de Ferrolterra, está de doble celebración por la publicación de su primer disco, ‘Some peace of mind’, que acaba de ver la luz hace escasos días, y también por la buena noticia de que volverán a cumplir el sueño de actuar en el Resurrection Fest 2027, el festival de Viveiro que se ha convertido en meca del rock y el metal europeo. Esta vez, el grupo dará un paso de gigante al integrarse en el cartel oficial para tocar en el Ritual Stage, uno de los escenarios principales.

Después de superar los 70 conciertos y de haber conquistado el Boulevard del “Resu” en cuatro ocasiones, el evento que vio nacer al proyecto confirma este concierto que destaca por la juventud de sus talentos, de entre 17 y 22 años.

Ariadna Martínez, Adrián Quintana, Azalea Calvo y Daniel Piñón integran Keepers, una agrupación que consolida su apuesta por la música original con el lanzamiento de su primer álbum, al que precedieron los sencillos ‘Jane Doe’, ‘The Game of Mind’ y ‘Leave me... Little Flower’, grabados con Manuel Ramil en Estudios Tercera Planta (Ares).

Este mismo 2026 constituye un año clave en su trayectoria no solo debido al debut discográfico y a la nueva oportunidad que proporciona el Resurrection Fest, sino también por haber ganado el XIII Premio Martín Códax en la categoría de Metal e Heavy, así como el accésit sorpresa obtenido en el II Concurso Novas Ondas Sonoras, que les llevará a actuar en el IKFEM Festival Tui-Valença del próximo 2027.

Lanzamiento

‘Some peace of mind’ incluye nueve temas en inglés y uno en gallego, ‘Por ser liberados’, todo un “himno de protesta generacional y antibelicista contra la manipulación política y el absurdo de las guerras impulsadas por las élites”, destacan.