La adjudicataria deberá implementar también un Plan de Emerxencia para la infraestructura Jorge Meis

La empresa Prointega Ingeniería, la firma especializada del sector naval e industrial, será finalmente la encargada de realizar las labores de auscultación y mantenimiento de la presa de As Forcadas. El encargo, promovido por la dirección de la Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (Emafesa) y adjudicado recientemente –fue la única oferta presentada–, tendrá un coste de 155.642,95 –impuestos incluidos– por tres años de prestación, sobre un presupuesto de 165.753,94, tal y como refleja la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este servicio, que anteriormente realizaba directamente Emafesa –a través de un convenio entre el Concello y Augas de Galicia–, podrá, además, prorrogarse hasta en dos ocasiones, cada una con una duración de un año, hasta un máximo de un lustro. Asimismo, la encomienda, igualmente, incluye, además de los citados trabajos, la elaboración de un Plan de Emerxencias específico para esta infraestructura supramunicipal.

Protocolos de actuación

Tal y como se señaló al inicio del procedimiento de licitación, el pasado mes de septiembre, las labores se enmarcan en tres ejes de actuación: la auscultación como tal, el mencionado protocolo de seguridad y la realización de trabajos puntuales. En el primer apartado, las actividades incluyen la adquisición, tratamiento y transmisión de los datos recopilados en el instrumental de la presa; el mantenimiento de los sistemas manuales y automáticos; la realización de visitas periódicas de inspección; y la elaboración de informes mensuales y de uno anual sobre el comportamiento de la infraestructura –cuyas conclusiones y recomendaciones deberá presentar a la titular de la misma–.

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El Plan de Emerxencias, que aún se encuentra en fase de implantación, contempla la realización de todas las actuaciones recogidas en el mencionado documento, así como la gestión y control de los simulacros que se programen a lo largo de cada anualidad. Finalmente, los trabajos puntuales incluirán impulsar una primera revisión general de la presa, además de informes diarios sobre su estado.

Un factor en el que el pliego de condiciones técnicas incide especialmente es en protocolo de lecturas, del que se encargará un especialista que en todo momento, por precaución, deberá ir acompañado de otro profesional para prestar apoyo. Dichas mediciones, asimismo, deberán programarse con antelación, de forma que, dentro de las posibilidades de la adjudicataria, cada aparato será sondeado siempre el mismo día y hora.

La toma de datos, por último, deberá realizarse de forma manual, con el soporte de una tableta o similar con capacidad de volcar la información directamente a un ordenador personal convencional y a un servidor remoto. El objetivo de esta condición es que Emafesa pueda acceder a toda la información ese mismo día o, como mucho, durante la jornada siguiente.