Con las mesas constituidas con normalidad en los 20 municipios de Ferrol, Eume y Ortegal, siendo una de las más madrugadoras de Galicia la del Edificio de Servizos Múltiples de Neda, los principales cabezas de lista de la comarca para el Congreso y el Senado han cumplido ya con las urnas.

El secretario general del Partido Popular y número uno al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, votó a las 10.00 horas en el CEIP Cruceiro de Canido de Ferrol. "Ha llegado el día en el que los políticos callamos y habla la sociedad española para decidir el futuro del país", dijo, haciendo un "llamamiento a la participación. Cuantos más españoles voten, más sólida será la decisión".

Deseando que la jornada transcurra con "normalidad", agradeció su compromiso al "ejército de apoderados e interventores del PP" y también a todas las personas que están designadas en las mesas por toda España. "Gracias por adelantado por el esfuerzo en un día importante para nuestro país", trasladó, calificando la cita de "ilusionante" y confesándose "optimista".

Avanzó Tellado, además, que después de cumplir "con la liturgia que tiene el Partido Popular en Ferrol, que nos vamos acompañando unos a otros a votar", cogerá un avión a las 15.00 horas hacia Madrid para estar por la tarde en Génova 13 y seguir allí el escrutinio.

El alcalde de Ferrol y primero en la lista popular al Senado, José Manuel Rey Varela, acudió a las urnas en la Casa da Xuventude de Ferrol a las 10.30 horas, acompañado de su mujer y su hijo Adrián. "Hoy es un día muy importante para la ciudad y para España", empezó su valoración, y añadió a continuación que su primer comentario sería de agradecimiento "a que todas las mesas están constituidas y los colegios llenos de papeletas".

También quiso dar las gracias a las personas que participan del proceso, especialmente a los simpatizantes del PP que están distribuidos por los locales de votación "porque ayudan a que tengamos un recuento que diga lo que han decidido los ferrolanos". Asimismo, animó a la participación "en un día tan importante". Los populares ferrolanos seguirán los resultados en el Hotel Almirante desde las ocho de la tarde.

De vuelta al CEIP Cruceiro de Canido, votó allí a las 11.00 horas el número dos al Congreso por el PSdeG-PSOE, Julián Reina, reconociendo "sensaciones enormemente positivas" al ver "como ao longo desta camapaña a ilusión e a mobilización incrementábase", algo que constató, dijo, en el primer contacto con los miembros de las mesas electorales.

"Por muchos poderes que pretendan mandar en España, el verdadero poder es el voto de cada ciudadano, que va a decidir el futuro de este país", valoró el socialista, sin ocultar la "ilusión" por la "movilización" que se está percibiendo en la jornada. "Estamos disfrutando de la fiesta de la democracia", insistió. En su caso, el escrutinio lo seguirá en la sede del PSdeG en Santiago.

El último de los candidatos comarcales en depositar su voto fue el nacionalista Manuel Polo, en el puesto número tres de la lista del BNG al Congreso, que acudió a la Casa da Cultura de Fene a ejercer su derecho. Allí, valoró la "grandísima participación", dato que "agradecemos porque non hai mellor garantía de ter un gran resultado cun gran referendo social y que Galiza esté mellor representada no vindeiro Congreso e no Senado".

En su caso, será la sede del Bloque Nacionalista Galego de Ferrol la que sirva de escenario para que los nacionalistas de la comarca, incluido el candidato, hagan seguimiento del escrutinio.