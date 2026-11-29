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Parece evidente que en la aldea de Belén, hace más de dos mil años, no se erguía una bandada de grúas cigüeña ni había una moderna F-110 surcando las aguas, pero en un nacimiento ferrolano en el que la creatividad no encuentra diques, estos elementos gustan, y mucho.

La huella del astillero es una de las novedades del misterio que inauguró anteayer la Cofradía de la Merced en su emplazamiento habitual del número 42 de la calle Dolores. A la apertura asistió el alcalde, José Manuel Rey Varela, que pudo ver de cerca cada detalle, y son muchos, del primero de los belenes visitables que abre en Ferrol.

El secretario de la hermandad de la calle María, Javier González, y la tesorera y vocal de Acción Social, Ruth Pérez, explican que este año han tenido que preparar todo “a todo filispín”, puesto que normalmente comienzan en el mes de agosto y esta vez lo tuvieron que posponer a octubre. Sin embargo, han salido airosos del reto y ambos responsables quieren destacar el trabajo desempeñado por la Priostía, una generación de jóvenes muy involucrados no solo en Semana Santa, sino también en el belén, y que garantizan el relevo generacional.

Dos juegos

Ahondan en que traerse el ‘skyline’ al misterio pretende ser un guiño al proyecto de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y muestran cómo una de las grúas tiene incluso la iluminación colorida a la que ya nos han acostumbrado. Pero estas no son las únicas curiosidades en esta particular aldea y el centenario de la capilla de la Merced cobra protagonismo, tanto en los carteles que están distribuidos por sus calles anunciando su “próxima apertura”, como en la incorporación de la Fábrica de Chocolates San Ramón, el negocio sobre el que se levantó el templo ideado por el arquitecto Rodolfo Ucha.

Detalle de una de las escenas del belén Juan Rey-Cabarcos

Tampoco se han olvidado de rendir homenaje al belenista más reconocido de la ciudad, bautizando un taller con el nombre del añorado Alfredo Martín, artífice del Belén de la Orden Tercera, ni tampoco de que la Virgen María aparezca embarazada todavía y haciendo el camino al portal junto a San José. No obstante, escondidas entre las gentes y las casas, hay varias figuras que cada día cambian de lugar y que el público, tanto infantil como adulto, debe descubrir para llevarse premio.

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Así, a cambio de unos caramelos o de entrar en el sorteo de una cesta con jamón, los más hábiles tendrán que localizar a un capuchón de la Merced —este año también han dispuesto la sede de la hermandad—, un ‘caganer’, un portátil o varias cajas de pizza, entre otros muchos detalles divertidos.

La sede cofrade, con los capuces a secar Juan Rey-Cabarcos

El acceso es libre y el horario, hasta el 21 de diciembre, es de 17.30 a 19.30 —hasta las 20.00 en fines de semana—. Después, hasta que cierren sus puertas el 5 de enero, podrá visitarse de 17.30 a 20.00 —20.30 horas los sábados y domingos—, descansando los días 12, 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero.