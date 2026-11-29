El conselleiro participó este sábado en la apertura del congreso Xunta

La Federación Galega de Asociacións de Persoas con Diabetes (Fegadi) organizó este sábado en el CIS de A Cabana, en Ferrol, la segunda edición del Congreso de Persoas con Diabetes, una cita que contó con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y de la delegada de la Xunta en la comarca, Martina Aneiros.

El titular de la cartera sanitaria fue el encargado de inaugurar las ponencias, un momento que aprovechó para felicitar a los promotores no solo por los actos programados, sino por la “labor que desenvolven ao longo do ano, acompañando ás persoas con diabetes e as súas familias, facilitándolles información e formación e, ademais, trasladando aos responsables sanitarios as súas necesidades e inquedanzas”, explican desde el ejecutivo autonómico.

Gómez Caamaño incidió, asimismo, en que esta enfermedad requiere de una atención continuada y condiciona muchas de las decisiones que las personas que la padecen toman a lo largo de sus vidas.

En este sentido, quiso poner en valor el programa del congreso, que “reflicte a diversidade de aspectos que se deben ter en conta na abordaxe” de esta patología, como su relación con el hígado graso o los “aliados naturales” para aumentar el bienestar de los pacientes.