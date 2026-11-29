Gómez Caamaño inauguró en el CIS de A Cabana el II Congreso de Persoas con Diabetes
El conselleiro incidió en que esta enfermedad requiere de una atención continuada
La Federación Galega de Asociacións de Persoas con Diabetes (Fegadi) organizó este sábado en el CIS de A Cabana, en Ferrol, la segunda edición del Congreso de Persoas con Diabetes, una cita que contó con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y de la delegada de la Xunta en la comarca, Martina Aneiros.
El titular de la cartera sanitaria fue el encargado de inaugurar las ponencias, un momento que aprovechó para felicitar a los promotores no solo por los actos programados, sino por la “labor que desenvolven ao longo do ano, acompañando ás persoas con diabetes e as súas familias, facilitándolles información e formación e, ademais, trasladando aos responsables sanitarios as súas necesidades e inquedanzas”, explican desde el ejecutivo autonómico.
Gómez Caamaño incidió, asimismo, en que esta enfermedad requiere de una atención continuada y condiciona muchas de las decisiones que las personas que la padecen toman a lo largo de sus vidas.
En este sentido, quiso poner en valor el programa del congreso, que “reflicte a diversidade de aspectos que se deben ter en conta na abordaxe” de esta patología, como su relación con el hígado graso o los “aliados naturales” para aumentar el bienestar de los pacientes.