‘Donde acaba el mar’ es el primero de los cinco temas del nuevo álbum de Andrés Pazos Cedida

‘Quemar las naves’ es el primer disco del proyecto en solitario del músico ferrolano Andrés Pazos, publicado en plataformas digitales este mismo mes de noviembre, además de haber lanzado una pequeña tirada en formato físico. El artista, conocido como integrante de la banda local de rock Far Away Place, cambia de registro en este trabajo que presentará este sábado 5 de diciembre, a las 22.00 horas, en la sala Urania.

Después de haber realizado un primer adelanto en vivo el pasado mes de septiembre en A Coruña, Andrés Pazos, entusiasta de su ciudad como ya demuestra en su música, interpretará en Ferrol estos temas nuevos, a pesar de haber sido gestados durante años. Las entradas se podrán adquirir en taquilla al precio de 7 euros.