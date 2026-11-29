Carmiña Filgueira, ejerciendo su derecho al voto en Ferrol Cedida

María del Carmen Filgueira Díaz, Carmiña para todos sus allegados, tenía claro, a sus 102 años, que este domingo 29 de noviembre tenía una misión por encima del resto: votar. Así lo manifestaba su hijo, emocionado con el compromiso de su madre, que tiene detrás una historia de “loita e liberdade”.

Aunque nacida en Piñeiros (Narón), vivió toda su vida en la plaza de España de Ferrol y, de hecho, este domingo depositó las papeletas en el colegio electoral de Recimil. Sin embargo, hace un tiempo que Carmiña vive feliz en la residencia Mi Casa y en los últimos tiempos ha recibido varios homenajes, entre ellos el de ejercer de alcaldesa en el pleno de mayores del Concello ferrolano.

Explica su hijo que “segue sendo fiel aos seus principios”, asegurando que es una mujer “que viviu moito, que loitou moito e nunca deixou de ter voz propia”. Carmiña fue una de las primeras mujeres que trabajaron en Bazán, desarrollando su labor en un departamento informático que empezaba a dar sus pasos con IBM.

En una entrevista con este periódico, relataba ella misma que siempre había querido estudiar, hacer una carrera, pero aunque su padre era un gran ebanista, “no había dinero para que yo pudiera formarme”. Con todo, se preparó la oposición y entró en la factoría con la segunda mejor nota, primero como taquimecanógrafa y después como perforista.

“Pasado un tiempo, me casé y fue entonces cuando tuve que dejar mi trabajo, pero yo no lo dejé porque quise, me obligaron (...). El BOE ponía muy claro que por orden de Franco, una mujer al casarse debía irse para su casa, y me fui. Me pareció tan injusto...”. Sin embargo, Carmiña no estaba dispuesta a darse por vencida y volvió a presentarse, examinándose y aprobando por segunda vez. Aún así, decía que “entré con menos derechos, perdiendo aquellos que había conseguido tras aprobar el primer examen”.

Es por ello por lo que esta “poetisa, profundamente rosaliana”, como la describe su hijo, destacó por su “carácter e conviccións firmes, que sacou adiante a súa famiia con esforzo, valentía e determinación”. Ahora, recuerda, a sus 102 años “tamén forma parte do patrimonio emocional do noso barrio de Canido”, puesto que su rostro está plasmado en la Menina que Carmen Martín elaboró en la entrada de Mi Casa.

“Hai persoas que non só cumpren anos, senón que acumulan historias, conquistas e recordos que merecen ser contados. Carmiña é memoria viva de Ferrol. Unha desas mulleres que deixan pegada”, expresa su hijo, sin ocultar el orgullo que siente por su madre.