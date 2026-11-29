El arenal tendrá alrededor de 280 metros de longitud Juan Rey-Cabarcos

Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, trabaja en desvelar el origen de los dos vertidos de aguas residuales que se han detectado en la parte de la ensenada de Caranza en la que se va a habilitar una playa artificial, a los pies del Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, al lado de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño.

El organismo autonómico del que es director Agustín Hernández confirma que el Programa de Control de Vertidos ha localizado “dous focos contaminantes, aínda en investigación”. La liebre saltó a finales del verano, cuando Emerxencias de Galicia-112 recibió una denuncia en relación con estos vertidos. Esa alerta derivó en sendas inspecciones que llevaron a cabo los técnicos de Augas, una el propio día de la denuncia y otra a mediados de septiembre.

Ahora mismo, informan fuentes de la Consellería, se está pendiente de realizar una tercera visita, en este caso con técnicos de la empresa que gestiona la red de saneamiento, Emafesa, cuando se den las condiciones adecuadas. “Estes puntos, polo tanto, son obxecto de seguimento por parte do persoal do programa, cuxa orixe tratan de localizar e eliminar”, aseguran fuentes autonómicas.

La última fase de ‘Abrir Ferrol’

La actuación en la futura playa artificial es la última parte del macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao mar’, que ya tiene en ejecución las tres fases: Irmandiños, Esteiro y Caranza. En el caso de la tercera, la está ejecutando Prace por un importe de 1,1 millones.

En realidad se divide en dos partes, la que se centra en la humanización del entorno y la reordenación del espacio público, con la habilitación de dos zonas de estacionamiento en el entorno más concurrido, entre el Auditorio y el Conservatorio Xan Viaño, y la rehabilitación de la senda que discurre pegada a la línea de costa, con nuevas zonas verdes y de esparcimiento, entre otras intervenciones.

La superficie de disfrute comunitario se incrementará en 21.000 metros cuadrados, de 32.000 a los más de 53.000. Una gran parte –en concreto 14.650– de esta diferencia es contribución de la nueva playa, una zona de baño entre la Antonio de Escaño y el espigón de Caranza, de 280 metros de longitud.

Una vez que Costas autorice la intervención, el volumen de arena de aportación ascenderá a 35.000 metros cúbicos. Será grano lavado entre 0,1 –la velocidad de corriente es casi nula, por lo que no arrastraría materiales con un grosor mayor– y 2,0 milímetros procedente de cantera, si bien antes de este depósito se colocará una barrera antiturbidez para evitar afecciones.