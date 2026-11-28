Rodrigo Puertas, o Rodri sobre el escenario, lleva más de 18 años como miembro, de los 22 que tiene el proyecto CantaJuego

Entre las diferentes promociones de artistas del proyecto pedagógico-musical CantaJuego, Rodrigo Puertas lleva prácticamente desde el inicio, uno de los veteranos que pueden dar cuenta de cómo “los niños del principio son ahora ya jóvenes de 20 años”. Simplemente conocido como Rodri sobre el escenario, el público familiar tendrá la oportunidad de disfrutar del nuevo espectáculo de la compañía, ‘Yo quiero ser...’, con dos pases en el Auditorio de Ferrol, este domingo 29, a las 12.30 y a las 17.00 horas.

“Sobre todo queremos fomentar la música, el baile, el teatro y la diversión”, señala Rodrigo Puertas, destacando la importancia de este último elemento. “No nos damos cuenta muchas veces de que al final el proceso vital es eso, es sentirte bien”, por lo que pasar un buen rato es una de las metas principales, a pesar de que “en los espectáculos es verdad que hay mucho trabajo atrás de preparación”.

“Hemos hablado de un montón de cosas que creíamos que podrían ser interesantes para el desarrollo de un niño o una niña y para poderles dar a las familias también herramientas para hablar de esos temas de una forma cercana y lúdica”, explica el artista, aportando ejemplos de asuntos tratados anteriormente, como las emociones, o repasando el nuevo espectáculo con el que vendrán a Ferrol.

‘Yo quiero ser...’

La propuesta que presentará CantaJuego en esta ocasión se relaciona con una pregunta muy habitual para los pequeños y pequeñas (“¿tú qué quieres ser de mayor?”), cuya respuesta “muchas veces es una fantasía, es un deseo que se convierte en realidad o es simplemente un juego”, apunta Puertas.

Con un tablero en escena, el equipo irá repasando un sinfín de profesiones de áreas tan distintas como las artes o las ciencias, que se pueden desarrollar en el mundo rural y en las grandes ciudades. “Alguna sorpresa hay porque sí que bajamos al público y les preguntamos: nos gusta mucho saber cuáles son las profesiones que desean tener los peques, que a veces nos sorprenden mucho, y también queremos ver qué profesiones tienen los papás y las mamás”, revela, además de “homenajear a los abuelos y las abuelas” que trabajaron durante tantos años.

Todas estas generaciones comparten un cancionero tradicional que continúa reproduciendo CantaJuego, con ejemplos como ‘La Granja de Pepito’, y los combina con temas de nueva composición. Así, se da continuidad a un proyecto basado en el sentido pedagógico “inherente a las artes escénicas”, que en su origen “llegó a las familias a través de las escuelas infantiles y poco a poco fue creciendo”, rememora Rodrigo Puertas, concretando el recorrido que pronto les llevó a pasar por colegios, teatros y discográficas, además de adaptarse a los tiempos con presencia en plataformas musicales y redes sociales.