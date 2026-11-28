La reunión de la junta directiva de la SAF se celebró esta semana Cedida

La junta directiva de la Sociedad Artística Ferrolana –SAF–, que se renueva con la incorporación de la pintora y abogada María José Pereira Beceiro, realiza un balance positivo después de la reunión celebrada esta semana. En esta cita se repasó la programación cultural desarrollada a lo largo del año, se dio cuenta del aumento de socios, particularmente en la sección de pintura, y se constató la necesidad de poder contar con el local propiedad del Concello de Ferrol, ya solicitado, situado en la calle Magdalena, para la organización de futuras actividades.

El presente año de la SAF destacó por la intensidad de su programación, incluyendo la festividad de Fray Angélico, los Premios Literarios, la VI Lareira de Poesía y Música, el 42 Salón de la Mujer en la Pintura, el galardón musical Gregorio Baudot a BÖJ, dos exposiciones sobre paisaje gallego (una organizada por el Concello de San Sadurniño), la colaboración en los premios de pintura Almirante del Museo Naval de Ferrol y el XVIII certamen de Piano Juvenil, del que ya se conoce la fecha de su próxima edición, el 24 de abril.

Asimismo, se creó la primera Medalla Sotomayor, concedida al pintor José María Barreiro, y la publicación de la 31 revista Poesía Galicia, sobre la que se acordó editar el siguiente número con numerosas firmas como la de Rosa María Milleiro, resaltada precisamente porque será una de las nuevas Socias de Honor. En esta relación también figuran el alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal; la empresaria y directiva de la SAF, María Graciela García Rey, y el vicesecretario, Carlos Barcón Teruel.

También se puso sobre la mesa la edición de ‘Pintura Ferrolana/Semblanzas’, un ejemplar al que ya dio forma la entidad en 1987, con prólogo de Camilo José Cela y textos del alcalde Xaime Quintanilla y del pintor José Leyra, dirigida por Carlos Barcón Collazo.