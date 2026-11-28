Encendido Navidad 2025 Emilio Cortizas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha desvelado algunos detalles del inminente encendido de las luces de Navidad en la ciudad, que hasta el momento no tenía fecha concreta.

Lo ha hecho en el canal televisivo estatal TRECE, al que concedió una entrevista este viernes. Anunció allí que será el próximo día 4 y se hará con un "gran espectáculo" que estará amenizado por el DJ Juan Sobrino, locutor y presentador de Cadena 100.

"Miles de personas disfrutarán como el año pasado", dijo el regidor, en referencia al acto de encendido en la plaza de Armas que protagonizó Álvaro Carreras, jugador ferrolano del Real Madrid.

Todavía no se han hecho públicos más detalles, pero sí habló Rey Varela de la cabalgata de Reyes Magos, avanzando que supondrá "un dispositivo muy especial para la noche más mágica del año". Subrayó, además, que Sus Majestades llegan a Ferrol en barco "y tiene un toque especial".