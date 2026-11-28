Casa da Muller entrevista a Ana Cobo Daniel Alexandre

Mientras Ana Cobo, directora del Centro de Información á Muller, hablaba ayer viernes con este periódico sobre los recursos públicos que existen para acompañar a las víctimas y profundizaba en las dinámicas del maltrato, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trasladaba que ya son 50 las mujeres asesinadas en este 2026 —1.391 desde que empezó el registro, en 2003— a manos de sus parejas o exparejas tras confirmarse un nuevo crimen en Vizcaya que acabó con la vida de una madre de 32 años. Había denunciado previamente a su presunto agresor y deja a dos hijos huérfanos.

Esta profesional, que llegó al CIM ferrolano en 2024 después de 25 años trabajando en los servicios sociales del Concello de Mugardos, su villa natal, asumió dos funciones principales. Por un lado, dirige el Centro —ubicado en la Casa da Muller (calle Lugo, 56)—, lo que supone llevar a cabo tareas de gestión y de representación, pero también de formación, como la que ayer mismo impartió a un grupo de residentes de Enfermería comunitaria. Su segundo cometido pasa por estar al frente de la asesoría psicológica, que atiende a mujeres y a personas del colectivo Lgtbiq+ sea cual sea la problemática por la que están atravesando, no únicamente relacionadas con el maltrato.

Con una lista de espera que les obliga a dar citas individuales ya para enero del año próximo, a no ser que la urgencia de la intervención priorice algún caso, recuerda que los servicios del CIM —también ofrecen asesoría jurídica a cargo de Sandra Suárez— abarcan toda la comarca aunque intentan que los que hay en Ares, As Pontes y Ortigueira sean referentes para los municipios que tienen alrededor. “La primera intervención para hacer una valoración no se le niega a nadie, cualquier mujer o persona Lgtbiq+ puede venir aquí de forma gratuita”, acentúa Cobo, e incide en que son muchos los casos que llegan derivados de la Policía, el Juzgado o los servicios sociales, pero también son ellas las que, de motu proprio, llaman a sus puertas.

El primer paso

Las mujeres que están viviendo en un contexto machista y llegan a su despacho lo hacen, en muchos casos, todavía con dudas. “Reconocerse como víctima es muy duro. Tenemos en el imaginario colectivo que son señoras de mediana edad con un ojo morado y cara triste, pero eso es un estereotipo”, traslada Ana Cobo, subrayando que “no tienen un perfil” y poniendo el foco en que “antes de que la violencia se haga física hay otra psicológica siempre”. Este extremo es básico para comprender el conocido como “Ciclo de la violencia”.

Las mujeres llegan repletas de dudas y la profesional intenta que sean ellas las que se vayan dando cuenta de que están en una relación de abuso de la que deben salir

“Si tú recibes un puñetazo, no hay duda de que eres una mujer maltratada; pero el problema es cuando aún no te tocó. Muchas lo dicen: ‘Me trata así, pero no me pegó’. Entonces les recuerdo que me habían contado previamente, por ejemplo, que él rompió un cuadro de la pared porque les tiró un cenicero. ‘Sí, pero no me dio’, contestan. Ya, pero eso ya es violencia física”, les insiste la psicóloga, al tiempo que describe que es ahí cuando ellas se reconocen “bloqueadas, con miedo, paralizadas. Llegan aquí con la sospecha e intento que, cuando empezamos a hablar, lo vayan viendo ellas. Que sean las que se convenzan de que, efectivamente, esa conjetura es una realidad y que, al confirmarla, deben dar un paso, buscar soluciones”.

No hay una única forma de dejar una relación de abuso, pero todas deben conducir a una puerta de salida. En este punto, la realidad actual en el contexto del acceso a una alternativa habitacional es un escollo más con el que se encuentran las víctimas para huir de su agresor. “Todo es complicadísimo”, reconoce la psicóloga. “Hay ayudas públicas que aseguran un sustento económico y aquí las asesoramos también en este ámbito; pero es un problema el tema de la vivienda incluso para mujeres que están en centros de acogida, algunas con sus hijos. Tienen un tiempo limitado, tres meses o incluso seis. Después se tienen que ir y no encuentran un sitio. Hay ayudas para el alquiler; sin embargo, pasa que los propietarios no les arriendan porque ven que cobran ese subsidio y perciben por ello una inestabilidad económica”.

Por si fuera poco, “dar el paso para romper la relación supone también dar explicaciones a mucha gente. Es un paso de gigante, tirarse a un precipicio sin estar segura de que el paracaídas se va a abrir o no porque están, además, tremendamente anuladas, destrozadas a nivel psicológico, muy débiles”, admite Ana Cobo, recordando que el deber de la sociedad y el estado del bienestar es apuntalar la red de seguridad que les evite la caída.

Reinas y villanas

Hay un patrón que se repite, con variaciones, en todas las relaciones abusivas: el conocido como “Ciclo de la violencia”. En este círculo hay un período de acumulación de tensión en el que se suceden las críticas, las humillaciones o las agresiones verbales. Después, llega el episodio violento, con amenazas y ataques. Más tarde, aparecen las disculpas, las promesas de cambio, los regalos... Lo que se conoce como “Luna de miel”. “Una de las preguntas que más escucho en referencia a las mujeres es la de ‘¿Por qué no se van y lo dejan?’. Y, digo yo, ¿por qué no se plantean la cuestión al revés y reflexionan sobre cuánta información les falta para poder entenderlo? Si pones el foco en la víctima la estás culpando. Hay que tener en cuenta que si en la primera cita te agrede, efectivamente no habrá una segunda. Pero eso no sucede así”, explica Cobo.

Enumera características comunes en el proceso, como el aislamiento de la víctima. “Ella misma, para evitar conflictos y estar tranquila, se va alejando de su gente. Eso es una trampa porque la hace más vulnerable y sin posibilidad de que nadie le contraste y le recuerde cómo era antes de conocer a esa persona. A veces, incluso se apartan porque les causa una disonancia y evitan enfrentarse a una contradicción que no quieren ver, que no están preparadas para ver”, precisa la profesional, y recuerda algo muy importante para trabajar la empatía hacia las víctimas: “Tenemos la idea de que las relaciones violentas son un infierno siempre, pero hay momentos maravillosos. Es un ciclo con efectos cerebrales perfectamente estudiados por la ciencia. Hay una alternancia entre castigos y refuerzos. Los premios son maravillosísimos. Aquí lo oigo mucho. ‘Me hace sentir como una reina’. Pero, ¿a qué precio? Ellos logran que se minimice lo malo y se idealice lo bueno. Es muy complejo”.

El problema de la vivienda les afecta especialmente porque, además de la poca oferta que se ajusta a sus posibilidades, los propietarios no se fían porque cobran una ayuda

Lo que Ana Cobo intenta que vean las víctimas es que están atrapadas en un triángulo con tres vértices: vergüenza, “porque ser maltratada sigue estando mal visto”; culpa, “por no haberse ido, por no defender a sus hijos”, y miedo, “que te paraliza, no te deja decidir libremente”. Apunta, asimismo, una cuestión que últimamente le preocupa porque está blanqueando al agresor. “Está muy de moda el término ‘narcisista’. Me dicen que creen que está con uno, que lo ha mirado por internet. Yo les pregunto si todo lo que me cuentan de su comportamiento con ellas se lo hace también a sus amigos o en el trabajo, y me dicen que no. Los narcisistas de verdad, que muchos tienen un trastorno de la personalidad, no escogen a la gente. Si te trata así solo a ti, es que es un machista”, sentencia.

Negacionismo

La directora del CIM ferrolano admite que no es fácil comprender la dinámica de la violencia, pero subraya, con sarcasmo, que “creo que tampoco conviene que la gente sepa mucho de esto porque así se puede negar”. Precisamente, el pasado miércoles, en el acto institucional del Concello de Ferrol por el 25N, una de las cuestiones en torno a las que tanto el alcalde, José Manuel Rey, como la concejala de Muller, Elvira Miramontes, cerraron filas fue el negacionismo. “Hay mucha connivencia con esos discursos y con el machismo en general. La filósofa Amelia Valcárcel dice, a raíz de esto, que ella no discute evidencias, y yo tampoco lo hago. El otro día, en el ayuntamiento, cuando leímos los nombres de las asesinadas, se vio que era una lista terriblemente interminable. Es imposible negar eso. ¿Cómo me explicas la muerte de 50 mujeres al año a manos de sus parejas o exparejas? Ya sé que hay gente que piensa que son pocas. No sé cuántas tendríamos que morir”.

Uno de los argumentos favoritos de aquellos que obvian la existencia del maltrato es el de las acusaciones fraudulentas, una cuestión que Ana Cobo ataja de inmediato. “Por cada denuncia que se pone hay cinco que no se ponen. Hay unos datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial —que no es ninguna organización feminista—, y las falsas son un porcentaje mínimo [de 2009 a 2025, el promedio es del 0,007%]. ¿Por qué sí dudan de estas cifras y no de las del fraude que hay en los seguros de tráfico?”, se pregunta la experta, señalando a un sector de la sociedad “pequeño, pero que hace mucho ruido y tiene grandes altavoces. Con todo, yo soy optimista. Hay gente que está en el lado oscuro, pero son muy pocos”.

Más conciencia

En esta luz de esperanza que se visualiza gracias a los avances fruto de la labor colectiva, Ana Cobo quiere destacar “el trabajo brutal de las organizaciones feministas, que lo que piden es igualdad. No pedimos venganza ni ser más que los hombres, sino caminar tranquilas”. Otra de las cuestiones que valora es el compromiso y la conciencia del profesorado, “que hace un papel fundamental. Son un referente para los niños y las niñas. Si el alumnado ve que el equipo educativo le da la suficiente importancia, también lo van a considerar de otra manera”, dice, señalando que este año la campaña del Concello por el 25N estuvo dirigida, precisamente, a la infancia y adolescencia, enfocada al ámbito digital.

La labor de las feministas y del profesorado es fundamental para crear conciencia en una sociedad que debe involucrarse

“Nosotras aquí atendemos a mujeres víctimas de violencia de género desde los 15 años hasta los 80 y pico. Estamos viendo mujeres muy jóvenes”, observa, y enumera cuestiones como el control a través de la geolocalización o las contraseñas de las redes sociales. También la sociedad en su conjunto tiene que jugar un rol fundamental. “Debemos comprometernos en el día a día. En el súper, en casa, en todo. Ser feminista es bastante pesado, siempre quedas de tiquismiquis, pero tenemos que exigir un cambio de actitud. Hay mucha gente que mira a otro lado y es cómplice. Pensemos en Gisèle Pelicot: esos 70 hombres sabían lo que estaba pasando y nadie denunció. Todos discutimos con nuestras parejas, hijos... Pero hay límites y, ante la sospecha, hay que llamar a la Policía”.